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Плохие новости. Новые смартфоны Huawei остались без нормального Android

Текст:   Антон Благовещенский
02.10.2019,  
16:39
Фото: Huawei/Twitter Фото: Huawei/Twitter
Фото: Huawei/Twitter

Сразу после выхода Huawei Mate 30 Pro выяснилось, что на нем отсутствуют фирменные сервисы Google, но их довольно легко установить, пусть и слегка хакерским методом. Однако у такого подхода оказались свои негативные стороны.

Как пишет 9to5Google, вскоре после того, как приложение LZPlay, с помощью которого можно было добавить сервисы Google на новый флагман Huawei, стало популярным, сайт, где оно хранилось, был закрыт. Это первое.

Кстати, всем, кто решался им воспользоваться, рекомендовалось делать это на свой страх и риск - как минимум потому, что после такого взлома смартфон гарантированно, простите за тавтологию, лишался гарантии.

Теперь скачать приложение нельзя, и это, возможно, даже хорошо, однако те, кто живет за пределами Китая, наверняка будут расстроены - никаких привычных сервисов и приложений, которые живут во всех российских и европейских смартфонах на Android, в Huawei Mate 30 Pro не будет.

Вторая негативная сторона - в том, что смартфоны Huawei Mate 30 Pro, которые были взломаны с помощью LZPlay, перестали проходить тесты Google SafetyNet. С их помощью Google убеждается в том, что устройство безопасно и не имеет root-доступа. Отсутствие сертификации SafetyNet не позволит, к примеру, полноценно пользоваться банковскими приложениями.

Вслед за потерей сертификата владельцы смартфонов обнаружили, что сервисы Google перестали работать на их Huawei Mate 30 Pro.

Таким образом, единственный способ грамотно использовать новый флагман Huawei - это купить его и ждать, пока закончатся торговые войны. Впрочем, за пределами Китая Mate 30 Pro пока не продаются, а местным пользователям хватает локальных сервисов - фирменные "гугловские" в Китае не так популярны.

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