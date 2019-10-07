Lada Granta в очередной раз попала под отзыв

"Росстандарт" сообщил об отзыве 3 994 автомобилей семейства Lada Granta. Причиной отзывной кампании является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя.

Под отзыв попали экземпляры, реализованные в период с августа текущего года по сегодняшний день. АвтоВАЗ обязуется связаться с владельцами дефектных "бюджетников" по телефону или электронной почте и предложить посетить ближайший дилерский центр марки для последующей замены обратного клапана усилителя тормоза. Соответственно необходимые ремонтные работы будут проведены бесплатно.

Список VIN-номеров попавших под отзыв автомобилей доступен на сайте "Росстандарта", владельцы могут самостоятельно проверить данную информацию.

Напомним, в конце сентября сообщалось об отзыве 6917 экземпляров Lada Granta из-за возможного дефекта в тормозной системе. В августе нынешнего года АвтоВАЗ отозвал 11 157 автомобилей этого же семейства для замены боковых указателей поворота.