Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Volvo и Geely будут продавать моторы всем желающим 16:03
Обновленная Lada Vesta станет "эксклюзивной" 14:51
У Volkswagen Teramont появится укороченная версия Cross Sport 14:00
АвтоВАЗ прекратит выпуск Lada Vesta с коробкой АМТ 13:00
07.10.2019 15:37
Рубрика: Российский автопром

Lada Granta в очередной раз попала под отзыв

Текст: Валерий Карташов

"Росстандарт" сообщил об отзыве 3 994 автомобилей семейства Lada Granta. Причиной отзывной кампании является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Обновленная Lada Vesta станет "эксклюзивной"

Под отзыв попали экземпляры, реализованные в период с августа текущего года по сегодняшний день. АвтоВАЗ обязуется связаться с владельцами дефектных "бюджетников" по телефону или электронной почте и предложить посетить ближайший дилерский центр марки для последующей замены обратного клапана усилителя тормоза. Соответственно необходимые ремонтные работы будут проведены бесплатно.

Список VIN-номеров попавших под отзыв автомобилей доступен на сайте "Росстандарта", владельцы могут самостоятельно проверить данную информацию.

Напомним, в конце сентября сообщалось об отзыве 6917 экземпляров Lada Granta из-за возможного дефекта в тормозной системе. В августе нынешнего года АвтоВАЗ отозвал 11 157 автомобилей этого же семейства для замены боковых указателей поворота.

На АвтоВАЗе рассказали, почему гордятся Lada 4x4
Lada Xray с японским вариатором теснит версии с "роботом"
#Lada