Медведев поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по телефону поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В понедельник главе государства исполнилось 67 лет.

"Дмитрий Медведев пожелал главе государства здоровья и успехов в работе на благо России", - рассказал журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Накануне своего дня рождения Владимир Путин провел время в сибирской тайге, где гулял по лесу, собирал грибы, поднимался в горы и смотрел на Енисей. Компанию главе государства составил министр обороны Сергей Шойгу. Они прилетели в тайгу на вертолете, часть пути проделали на внедорожнике, а затем отправились гулять пешком.