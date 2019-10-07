Менеджеры назвали главные угрозы для компаний

Новости

Учения "Боевое братство - 2019" пройдут в трех странах ОДКБ 20:48
Малкин из-за травмы выбыл на долгий срок 20:44
В Афинах представили роман Нины Пушковой "Богиня победы" на греческом языке 20:43
Звезда "Реальных пацанов" сыграет в экранизации комикса про майора Грома 20:18
РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом 19:58
На каких дизельных автомобилях ездят москвичи 19:57
Под Белгородом водитель насмерть сбил мать с двумя детьми и скрылся 19:52
В Подмосковье женщина родила под гимн России 19:49
Одну из центральных улиц Цхинвала переименовали в честь Путина 19:49
Россия примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке 19:43
На борту самолета Сочи-Москва умер пассажир 19:38
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции 19:34
Налоги для малого бизнеса в 2020 году вырастут почти на 5 процентов 19:09
Женщина с восемью инфарктами попала в книгу рекордов России 19:05
В Германии звезду НБА ограбили на полмиллиона долларов 18:32
Стало известно, куда пропала пойманная с наркотиками актриса Бочкарева 18:30
Продажи китайских авто в России растут большими темпами 18:30
Путин проиндексировал зарплаты высокопоставленных чиновников 18:20
Петербуржцев удивил бэтмобиль на улицах города 18:17
В Дербенте заработал первый на Северном Кавказе робот-экскурсовод 18:15
Появились карты "Тройка", посвященные Дню московской промышленности 18:12
Черчесов уверен, что матч против Шотландии станет определяющим 18:07
В Москве уберут газовые трубы в зоне строительства БКЛ 17:53
Подведены итоги "Российской энергетической недели" 17:52
Названа оптимальная температура для перехода на зимнюю резину 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 19:25
Рубрика: Digital

Риск в Сети

Менеджеры назвали главные угрозы для компаний
Текст: Алена Баталова
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
Российские топ-менеджеры озабочены рисками кибербезопасности больше санкций и скачков валют. По данным исследования Ассоциации менеджеров России (АМР) "Будущее управленческих профессий", этот фактор вошел в топ-3 глобальных трендов, которые воспринимаются бизнесом как угроза. Так эти риски оценили 46 процентов опрошенных руководителей. На первом месте - риск возрастания влияния государства на бизнес (56%), на втором - усиление внешнеполитических факторов (52%). "То, что наши компании всерьез оценивают риски кибербезопасности как угрозу, говорит об их зрелости и том, что когда они сталкиваются с цифровыми процессами, понимают, что это не только плюсы, но и минусы", - считает директор Центра научно-технического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Александр Чулок.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Неудивительно, что в десятке глобальных трендов, которые топ-менеджеры воспринимают как "окно возможностей", тотальная цифровизация и переход на умные системы занимают первое место. На втором месте - рост спроса на персонализацию продуктов и услуг.

Этот тренд заставляет иначе смотреть на потребителя: например, мировой объем рынка товаров и услуг, предназначенных для пожилых людей, к 2020 году оценивается в 15 триллионов долларов. На третьем месте среди трендов - рост темпов инновационного развития и ускорение копирования инноваций (80%), на четвертом - рост экономики впечатлений, стоящейся на ценности положительных эмоций (73%).

Фото: Пресс-служба Фонда "Росконгресс"
На FINOdays студенты будут состязаться в решении реальных бизнес-кейсов

Кроме того, развитие электронной торговли и онлайн-платформ одобрили 72% респондентов, рост шеринг-экономики - 63% (типичный ее пример - отказ от покупки квартиры в пользу аренды, такси и каршеринг как альтернатива своему автомобилю), глобализацию и рост мировой конкуренции - тоже 63%, рост продолжительности жизни и расширение возрастных границ экономически активного населения - 61%, рост влияния этических факторов на бизнес - 57%, и переход к альтернативной энергетике - 46%.

Нейтральными для бизнеса факторами были признаны рост экономического и социального неравенства, возрастание влияния экологических факторов. Также опрос выявил качества, наиболее важные для лидера: умение искать возможности в ситуациях с большим количеством неизвестных и эмоциональный интеллект, позволяющий эффективно взаимодействовать с людьми. "В начале "нулевых" все были романтиками и двигались гораздо более широкими шагами - не замечая, может быть, многих нюансов. Сейчас пришло время для нюансов - для тех точных регуляций, которые нужны и компаниям, и каждому человеку", - резюмировал основатель и президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / АЛЕНА БАТАЛОВА
Digital Технологии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ приняла в свою юрисдикцию экзархат русских церквей Константинополя
Названы российские города с самыми высокими зарплатами
Американские СМИ сравнили количество танков у России и НАТО
Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой