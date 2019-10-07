Менеджеры назвали главные угрозы для компаний

Российские топ-менеджеры озабочены рисками кибербезопасности больше санкций и скачков валют. По данным исследования Ассоциации менеджеров России (АМР) "Будущее управленческих профессий", этот фактор вошел в топ-3 глобальных трендов, которые воспринимаются бизнесом как угроза. Так эти риски оценили 46 процентов опрошенных руководителей. На первом месте - риск возрастания влияния государства на бизнес (56%), на втором - усиление внешнеполитических факторов (52%). "То, что наши компании всерьез оценивают риски кибербезопасности как угрозу, говорит об их зрелости и том, что когда они сталкиваются с цифровыми процессами, понимают, что это не только плюсы, но и минусы", - считает директор Центра научно-технического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Александр Чулок.

Неудивительно, что в десятке глобальных трендов, которые топ-менеджеры воспринимают как "окно возможностей", тотальная цифровизация и переход на умные системы занимают первое место. На втором месте - рост спроса на персонализацию продуктов и услуг.

Этот тренд заставляет иначе смотреть на потребителя: например, мировой объем рынка товаров и услуг, предназначенных для пожилых людей, к 2020 году оценивается в 15 триллионов долларов. На третьем месте среди трендов - рост темпов инновационного развития и ускорение копирования инноваций (80%), на четвертом - рост экономики впечатлений, стоящейся на ценности положительных эмоций (73%).

Кроме того, развитие электронной торговли и онлайн-платформ одобрили 72% респондентов, рост шеринг-экономики - 63% (типичный ее пример - отказ от покупки квартиры в пользу аренды, такси и каршеринг как альтернатива своему автомобилю), глобализацию и рост мировой конкуренции - тоже 63%, рост продолжительности жизни и расширение возрастных границ экономически активного населения - 61%, рост влияния этических факторов на бизнес - 57%, и переход к альтернативной энергетике - 46%.

Нейтральными для бизнеса факторами были признаны рост экономического и социального неравенства, возрастание влияния экологических факторов. Также опрос выявил качества, наиболее важные для лидера: умение искать возможности в ситуациях с большим количеством неизвестных и эмоциональный интеллект, позволяющий эффективно взаимодействовать с людьми. "В начале "нулевых" все были романтиками и двигались гораздо более широкими шагами - не замечая, может быть, многих нюансов. Сейчас пришло время для нюансов - для тех точных регуляций, которые нужны и компаниям, и каждому человеку", - резюмировал основатель и президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.