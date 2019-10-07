МВД включит изготовителей автономеров в реестр

Разработаны правила, на основании которых производители регистрационных знаков будут включаться в соответствующий реестр или исключаться из него. Необходимость разработки таких правил связана с тем, что уже с 1 января Госавтоинспекция будет присваивать транспортным средствам номера, а изготавливать знаки будут уже сами автовладельцы в специализированных организациях.

Такой порядок прописан в законе о регистрации транспортных средств, который вступит в силу с 1 января 2020 года. Законом установлены жесткие требования к таким организациям. И одно из главных требований к ним - это то, что такие организации должны быть включены в соответствующий реестр. Этот реестр существует и сейчас, и ведет его МВД, а точнее Госавтоинспекция. Сейчас все изготовители регистрационных знаков перед тем, как их допустят к этой деятельности, получают свидетельство в Госавтоиснпекции. А далее это ведомство само вносит такую организацию в свой реестр. Но с момента вступления в силу закона о регистрации статус этого реестра резко поднимется. А поэтому возникла необходимость четко прописать все правила включения в него производителей номеров.

Соответствующий приказ уже разработан МВД России и размещен для оценки регулирующего воздействия на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

Этот порядок прописывает все необходимые данные для включения в реестр либо исключения из него. А также все возможные случаи отказа от внесения в реестр. В нем установлены сроки проведения обследования мест изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств и сроки рассмотрения заявления на включение и исключение из реестра. А также устанавливается состав сведений, включаемых в реестр.

В соответствии с проектом статус изготовителя государственных регистрационных знаков транспортных средств юридическое лицо и индивидуальный предприниматель приобретает именно с момента включения в реестр изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств.

Статус изготовителя государственных регистрационных знаков транспортных средств предприятие приобретает именно с момента включения в реестр

Как пояснили корреспонденту "РГ" в Госавтоиснпекции, тем производителям, у которых сейчас есть действующее свидетельство, предпринимать срочные действия, чтобы быть включенными в реестр, не потребуется. И выездные проверки их будут проводиться, когда истечет срок действия свидетельства.

Сейчас таких организаций вполне хватает в крупных городах. Но на периферии их не хватает. По этой причине закон о регистрации оставляет также возможность не только присвоения номеров в ГИБДД, но и получение регистрационных знаков. Причем выбирает сам автовладелец, чего он хочет. Но есть одно условие: получить именно знаки - металлические пластины с цифрами и буквами - можно будет только тогда, когда собственник ставит машину на учет в своем регионе.

А если он зарегистрирован в другом регионе, то в ГИБДД он сможет получить только регистрационные документы с присвоенным его автомобилю номером. Знак ему придется изготавливать самостоятельно в соответствующей организации.

Напомним, также, что номера будут присваиваться с кодом региона места регистрации собственника автомобиля.