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Рубрика: Легковые авто

На АвтоВАЗе рассказали, почему гордятся Lada 4x4

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ не спешит менять поколение своего культового внедорожника Lada 4x4, поскольку и нынешняя версия автомобиля пользуется более чем высоким спросом. Такой вывод можно сделать по итогам очередной программы "В самом деле", которую готовит для ВАЗ ТВ пресс-центр автокомпании.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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"Пока кто-то гоняется за новомодными новинками, другие ценят проверенные вещи", - отметил ведущий передачи Стас Березий, комментируя итоги рейтинга продаж на вторичном рынке.

Напомним, Lada 4x4 остается самым массовым внедорожником России с пробегом. За 2019 год перепродано уже более 70 тысяч машин. Любопытно, что второе место - у Chevrolet Niva, которую в программе назвали "сестричкой" Lada 4x4.

Березий напомнил, что ранее вазовский внедорожник был признан и самым ликвидным автомобилем в своем сегменте - он сохраняет более 80 процентов первоначальной стоимости. И в целом считается на "вторичке" достаточно дорогим автомобилем.

"За копейки не купишь, независимо от возраста машины", - подчеркнул представитель пресс-центра.

Он отметил, что Lada 4x4 периодически обновляется, но при этом входит в мировую тройку самых долгоиграющих моделей, опередив недавно британский Mini. Очевидно, 42 года на конвейере - повод для гордости АвтоВАЗа.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Кстати, Березий признал, что в ближайшее время компания выпустит обновленную версию Lada 4x4. При этом сослался не на внутреннюю информацию АвтоВАЗа, а на публикации СМИ. Дескать, в Сети появились фотографии модернизированной панели приборов внедорожника, а в комментариях пишут, что система отопления и вентиляции станет удобнее.

"Ну что ж, будем следить, очень интересно", - загадочно сказал Березий.

Напомним, сейчас Lada 4x4 предлагается в нескольких модификациях по цене от 523 900 рублей без учета спецпредложений. У машины безальтернативные мотор 1.7 на 83 л.с. и 5-ступенчатая механическая коробка передач, три версии - классическая, городская (Urban) и экстремальная (Bronto) и два варианта кузова - 3- и 5-дверный.

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