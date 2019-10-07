Названа оптимальная температура для перехода на зимнюю резину

Автомобилистам следует переходить на зимнюю резину, если температура воздуха начинает колебаться от 7 до 4 градусов тепла. Об этом изданию "Вечерняя Москва" заявил руководитель общественного движения "За безопасность на дороге" Артем Угрюмов.

При выборе зимней резины предпочтение следует отдавать оригинальным покрышкам. По словам эксперта, данная резина "заточена" под машину - это дает максимальную надежность и гарантии при эксплуатации. Он также рекомендовал не приобретать дешевых подделок под фирменную резину.

- В самый ответственный момент колесо может повести себя непредсказуемо. Денежный "выигрыш" не сопоставим с риском при использовании дешевых подделок. Из-за технических неисправностей автомобиля происходит десять процентов ДТП, - отмечает руководитель общественного движения.

Шипованную резину на улицах Москвы и ближнего Подмосковья, по мнению Артема Угрюмова, эксплуатировать нерационально, так как в регионе практически нет дорог, покрытых льдом и спрессованным снегом. Кроме того, езда с шипами по асфальту может создать аварийную ситуацию. Эксперт также отметил, что дешевые всесезонные покрышки несут потенциальную угрозу, а покупка качественной и дорогой "всесезонки" нерациональна, так как летом резина будет быстро изнашиваться.

- Проще и разумнее иметь два комплекта колес, на зиму и лето, и своевременно их менять, - заявил специалист.