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07.10.2019 17:45
Рубрика: Легковые авто

Названа оптимальная температура для перехода на зимнюю резину

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Автомобилистам следует переходить на зимнюю резину, если температура воздуха начинает колебаться от 7 до 4 градусов тепла. Об этом изданию "Вечерняя Москва" заявил руководитель общественного движения "За безопасность на дороге" Артем Угрюмов.

Фото: iStock
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При выборе зимней резины предпочтение следует отдавать оригинальным покрышкам. По словам эксперта, данная резина "заточена" под машину - это дает максимальную надежность и гарантии при эксплуатации. Он также рекомендовал не приобретать дешевых подделок под фирменную резину.

- В самый ответственный момент колесо может повести себя непредсказуемо. Денежный "выигрыш" не сопоставим с риском при использовании дешевых подделок. Из-за технических неисправностей автомобиля происходит десять процентов ДТП, - отмечает руководитель общественного движения.

Шипованную резину на улицах Москвы и ближнего Подмосковья, по мнению Артема Угрюмова, эксплуатировать нерационально, так как в регионе практически нет дорог, покрытых льдом и спрессованным снегом. Кроме того, езда с шипами по асфальту может создать аварийную ситуацию. Эксперт также отметил, что дешевые всесезонные покрышки несут потенциальную угрозу, а покупка качественной и дорогой "всесезонки" нерациональна, так как летом резина будет быстро изнашиваться.

- Проще и разумнее иметь два комплекта колес, на зиму и лето, и своевременно их менять, - заявил специалист.

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#автомобили