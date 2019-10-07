Организаторы подтвердили, что бой Федора Емельяненко пройдет 29 декабря

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко проведет следующий поединок 29 декабря. Им он попрощается со своими болельщиками в Японии. Об этом сообщили ТАСС представители японской организации Rizin. Соперник 43-летнего россиянина пока неизвестен.

Ранее в прессе сообщалось, что Bellator в конце декабря организует турнир в Японии, в котором Федор Емельяненко проведет прощальный поединок в этой стране. Ожидается, что его соперником может стать американец Куинтон Джексон, который уже заявлял о желании встретиться с российским бойцом.

Федор Емельяненко одержал в ММА 38 побед и потерпел шесть поражений. На счету 41-летнего Джексона столько же побед и 13 проигранных боев.