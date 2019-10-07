У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Первые смартфоны Huawei начали получать Android 10. Вот их список

Текст:   Антон Благовещенский
07.10.2019,  
17:04
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Huawei в соответствии с графиком официально начала распространять новую версию фирменной оболочки EMUI, базирующейся на свежем десятом Android.

Речь, отметим, идет о бета-версиях, которые стали доступны владельцам трех моделей смартфонов - Huawei Enjoy 10 Plus, Nova 4e и Maimang 7 (в Европе он продается под название Mate 20 Lite), пишет GizChina.

Смартфоны Xiaomi, Huawei, Samsung и ряд других назвали опасными
Назван лучший смартфон в мире

Стать бета-тестером можно, скачав приложение под названием Pollen Club и зарегистрировавшись в нем. В первой волне тестирования примут участие две тысячи смартфонов.

В течение октября и ноября получить доступ к новой версии EMUI на базе Android 10 смогут 33 модели смартфонов Huawei и Honor.

Напомним, что новые флагманы компании, Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, вышли без фирменных сервисов Google. Это может негативно повлиять на продажи новинок за пределами Китая. В то же время существуют способы установить на эти устройства привычные гугловские "фишки".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: Богдан Бобров/РГ
PlayStation приходит на Android. GTA V можно будет запустить на смартфоне 10:22
Смартфоны Xiaomi, Huawei, Samsung и ряд других назвали опасными 04.10.2019
Android
Плохие новости. Новые смартфоны Huawei остались без нормального Android 02.10.2019
Названы смартфоны Huawei, которые все-таки получат Android 10 01.10.2019
Huawei
Камера Huawei Mate 30 Pro будет лучшей. До выхода тестов iPhone 11 01.10.2019
Стало известно, как установить сервисы Google на Huawei Mate 30 23.09.2019