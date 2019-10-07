Первые смартфоны Huawei начали получать Android 10. Вот их список

Компания Huawei в соответствии с графиком официально начала распространять новую версию фирменной оболочки EMUI, базирующейся на свежем десятом Android.

Речь, отметим, идет о бета-версиях, которые стали доступны владельцам трех моделей смартфонов - Huawei Enjoy 10 Plus, Nova 4e и Maimang 7 (в Европе он продается под название Mate 20 Lite), пишет GizChina.

Стать бета-тестером можно, скачав приложение под названием Pollen Club и зарегистрировавшись в нем. В первой волне тестирования примут участие две тысячи смартфонов.

В течение октября и ноября получить доступ к новой версии EMUI на базе Android 10 смогут 33 модели смартфонов Huawei и Honor.

Напомним, что новые флагманы компании, Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, вышли без фирменных сервисов Google. Это может негативно повлиять на продажи новинок за пределами Китая. В то же время существуют способы установить на эти устройства привычные гугловские "фишки".