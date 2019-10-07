Первый краш-тест Renault Arkana: лучше Hyundai Creta, но хуже Solaris

Редакция журнала "Авторевю" провела краш-тест кроссовера Renault Arkana, вышедшего на рынок летом этого года. Автомобиль показал достойные результаты, но не занял первое место в рейтинге безопасности издания.

Удар был произведён на скорости 64.7 км/ч - на такой же скорости разбивали Hyundai Creta. Эксперты издания отмечают, что Arkana заметно крепче Renault Logan и соплатформенного Lada Xray Cross: дверной проём сократился всего лишь на 1 миллиметр. Передняя панель после удара осталась целой, рулевую колонку увело незначительно - на 14 мм вперёд от водителя, педали тормоза и сцепления - на 9 и 26 мм соответственно.

Шея и грудной отдел водителя тоже находятся в безопасности. Кроссовер могли оштрафовать на 1 балл за жёсткий угол мультимедийки, в которое при ударе полетит колено водителя. Но у Renault Arkana есть протокол knee mapping, который подтверждает высокую защиту коленей.

"Водителю Arkana при ударе на 64 км/ч грозят разве что синяки от ремня безопасности", - отметили эксперты.

У модели есть в активе и своеобразный рекорд: "Во многом именно благодаря слаженным действиям ремней Autoliv с пироподтягом и подушек TRW манекен водителя зафиксировал рекордно низкий на наших краш-тестах HIC для контакта с надутым куполом подушки - всего лишь 193 против 267 единиц у Creta (зеленый предел - 650 единиц)", - пишет "Авторевю".

Итоговое количество баллов у Renault Arkana - 15.8 балла, что делает кроссовер самой безопасной моделью марки, продающейся в России. Arkana обошла Hyundai Creta всего на 0.1 балла и осталась позади Hyundai Solaris с его максимальными 16 очками. И нельзя не заметить странной логики:

"В компании Renault официально объявили, что рассчитывали пассивную безопасность с прицелом на наш рейтинг: цель - четыре звезды", - говорится в статье журнала.

Почему не на более строгий Euro NCAP - не совсем понятно.