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PlayStation приходит на Android. GTA V можно будет запустить на смартфоне

Текст:   Богдан Бобров
07.10.2019,  
10:22
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

Компания Sony завершила работу над крупным обновлением программного обеспечения для игровой консоли PlayStation.

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Новая прошивка несет в себе два серьезных улучшения. Во-первых, будет добавлена поддержка стриминга на Android-устройства. Это значит, что, установив из Google Play приложение Remote Play и единожды "подружив" консоль с мобильником, можно будет удаленно запустить GTA V, Red Dead Redemption 2, God of War, Detroit: Become Human или любую другую популярную игру на дисплее своего смартфона. При этом доступно управление как наэкранным интерфейсом, так и беспроводное подключение геймпада DualShock.

Во-вторых, Sony прокачали возможности тусовки - приложения для кооперации и общения геймеров. Количество участников выросло с 8 до 16 - это будет особенно полезно в мультиплеерных играх с большим количеством игроков - например, в шутерах серии Battlefield. По заверениям разработчиков, также будут улучшены качество сетевого соединения и звука.

Апдейт выйдет с порядковым номером 7.00. Пользователи начнут получать его уже на этой неделе.

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