Президент Австрии дал премьеру Курцу мандат на создание правительства

Председатель победившей на досрочных парламентских выборах консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц получил от президента Австрии Александера Ван дер Беллена мандат на формирование правительства.

Работа по формированию нового кабинета, как ожидается, продлится весь остаток года, до Рождества 25 декабря. Сложность состоит в длительных переговорах с четырьмя партиями, также получившими места в парламенте. Наиболее вероятной пока считается коалиция АНП с "Зелеными" или с "Австрийской партией свободы".

Переходное правительство, которое возглавляет первая в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн, продолжит исполнять обязанности до создания нового кабинета министров.