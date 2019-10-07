Президент Сербии пожелал Путину сил для отстаивания интересов России

"Президент Вучич и президент Путин договорились до конца года встретиться в Москве и обменяться мнениями по самым важным вопросам, особенно по Косово и Метохии. Президент Путин сказал президенту Вучичу, что следит за его деятельностью и хорошо понимает, что Сербия находится в сложной ситуации, и готов оказать помощь, - отмечается в сообщении. - Президент Вучич поблагодарил за то внимание, которое президент Путин уделяет развитию сербско-российских отношений, из-за чего он в Сербии пользуется искренним уважением и большим доверием".

Сербский лидер также выразил благодарность Владимиру Путину за слова поддержки сохранению территориальной целостности и суверенитета Сербии, которые ему передал Сергей Лавров в ходе их недавней встречи в Нью-Йорке. "Поздравляя с днем рождения, президент Вучич пожелал президенту Путину хорошего здоровья и личного счастья, а также сил, чтобы в будущем успешно отстаивать интересы России и братского русского народа", - отмечается в заявлении пресс-службы главы Сербии.

Между тем на фоне того, что президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о способности "стереть с лица земли" экономику Турции, Белград и Анкара подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны.

"Сегодня первый раз после разговора наших экспертов я глубоко обсуждал с президентом Эрдоганом сотрудничество в оборонной сфере и ожидаю большого прогресса после подписания сегодня соглашения о сотрудничестве этой области. Наши специалисты высказали интерес к покупке определенных видов вооружений и оборудования в Турции, также мы выражаем наше желание участвовать в процессе трансфера технологий и создания совместного предприятия в оборонной промышленности", - рассказал Александр Вучич.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший сегодня с двухдневным визитом в Белград, констатировал, что сотрудничество между Турцией и Сербией достигло "идеального" уровня. "Наш торговый оборот достиг 1,2 миллиарда долларов. Недавно вступило в силу обновленное соглашение о свободной торговле, - указал турецкий лидер. - Вместе с президентом Вучичем мы договорились, что наша цель на краткосрочную перспективу - 2 миллиарда долларов, а долгосрочная цель - 5 миллиардов долларов".

Как подчеркивают эксперты, национальные и региональные интересы Турции вошли в противоречие с стратегическими целями Запада. Таким образом, Москва получила возможность укреплять взаимодействие с Анкарой, в частности, за счет продвижения совместного проекта "Турецкий поток" и расширения контрактов в сфере ВПК, а также более эффективно отстаивать интересы своих исторических и геополитических союзников на Балканах - сербов, в том числе, и в Боснии и Герцеговине, где их принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России.