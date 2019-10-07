Пушков предложил приостановить поездки российских делегаций в США

Новости

Вышел трейлер четвертого сезона "Рика и Морти" 16:10
Трамп объяснил вывод американских войск из Сирии 16:04
В Подмосковье пьяный отец насмерть раздавил своим телом маленькую дочь 16:03
Volvo и Geely будут продавать моторы всем желающим 16:03
В Саратовскую область пришла вторая волна мышиной лихорадки 16:02
Мошенник задержан за попытку взять кредит по поддельным документам 15:58
Михаил Пиотровский отправится в Сирию для подписания меморандума 15:57
В Брянске шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом 15:55
Организаторы подтвердили, что бой Федора Емельяненко пройдет 29 декабря 15:50
В Прикамье пенсионера будут судить за растление детей 15:43
На Урале пассажиров задержали за курение электронных сигарет в самолете 15:42
У "Матрицы" Вачовски появятся сиквел и приквел 15:42
Lada Granta в очередной раз попала под отзыв 15:37
Тепло вернется в Москву к выходным 15:33
Расшифровано проклятие возрастом 1500 лет 15:32
В Павловском Посаде преступник угнал автомобиль с трехлетней девочкой 15:23
В Кремле выступили в поддержку системы распознавания лиц 15:17
Супермодель Лия Кебеде в одежде Agnona на улицах Парижа 15:15
В Минске призывают к сотрудничеству ЕАЭС и ЕС 15:14
В Башкирии при пожаре погибли три человека 15:12
Посол России высказался об усилении роли Минска, Баку и Ташкента 15:12
В Москве ребенка с тяжелой травмой доставили в больницу вертолетом 15:10
В Москве в тоннеле загорелся автобус 15:06
На Крите найдена уникальная минойская драгоценность 15:03
В Москве появится Арт-квартал вместо Винзавода и Центра дизайна Artplay 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 15:22
Рубрика: Власть

Пушков предложил приостановить поездки российских делегаций в США

Текст: Галина Мисливская
Глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что после инцидента с допросом в США депутата Госдумы Инги Юмашевой следует приостановить поездки российских делегаций в эту страну.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В беседе с РИА Новости он назвал "абсолютным произволом" задержание и допрос лица, пользующегося дипломатической неприкосновенностью. Сенатор также напомнил, что это не первый случай недружественного поведения США в отношении российских официальных лиц. Он также склонен видеть в этом знак нежелания Вашингтона вести диалог с Москвой.

В МИД РФ назвали позором отказ США выдать визы дипломатам из России

"Это не сумма отдельных эпизодов, это одна целенаправленная линия на блокировку диалога. Мне кажется, мы должны найти пути реакции на эти события, иначе это будет продолжаться и может принять откровенно враждебные формы", - сказал парламентарий.

"Возможно, стоит сделать паузу и перестать посылать российские делегации в США и более внимательно посмотреть на тех американцев, которые стремятся приехать в Россию по разным причинам", - добавил Алексей Пушков.

"Нам надо признать, что с американской стороны нет желания восстанавливать диалог с Россией, и сделать соответствующие выводы - надо ли нам так уж упорно добиваться диалога со страной, которая этого не хочет?", - заключил сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы российские города с самыми высокими зарплатами
Американские СМИ сравнили количество танков у России и НАТО
Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Ставрополец первым в России оштрафован за курение на балконе