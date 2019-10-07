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07.10.2019 17:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве уберут газовые трубы в зоне строительства БКЛ

Текст: Ирина Огилько

Более 6 км газопроводов в зоне строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро переложат специалисты Мосгаза до конца года. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе предприятия.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин рассказал о ходе строительства участка Большой кольцевой линии

Как сообщили в пресс-службе, газовики проводят работы по переустройству сетей газоснабжения в зоне строительства самого большого кольца метро. Помогают ускорить процесс перекладки трубопроводов без отключения абонентов современные технологии, применяемые специалистами Мосгаза. Как цитирует пресс-служба генерального директора Мосгаза Гасана Гасангаджиева, работы усложняет плотная городская застройка, насыщенность участка подземными коммуникациями. Но применение передовых бестраншейных технологий позволяет решать эти сложные задачи в сжатые сроки, безопасно и без нарушения нормального ритма жизни мегаполиса. Сейчас работы бестраншейным методом ведутся параллельно со строительством объектов метрополитена на линии вдоль Калужского шоссе (Парламентский центр, район Коммунарка, станция "Улица Генерала Тюленева"), и от станции "Хорошевская" до "Можайской" (на участке от "Хорошевской" до "Нижних Мневников"). Эти работы будут завершены в ноябре. На южном участке строительства метро от "Каховской" до "Проспекта Вернадского" уже освобождены строительные площадки от инженерных сетей Мосгаза.

Напомним, что компания занимается выносом сетей газоснабжения в зоне БКЛ с 2013 года, за это время переустроено порядка 9 км газопроводов.

Экономика ЖКХ Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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