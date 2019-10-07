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07.10.2019 04:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы российские города с самыми высокими зарплатами

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России больше всего купить на свой заработок могут жители Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, а меньше всего - жители южных городов. Об этом свидетельствует исследование. Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России.
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Выяснилось, что в 2019 году самые высокие доходы с поправкой на цены были зафиксированы в Москве. Здесь на среднюю зарплату, которая в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей, можно купить 3,83 набора товаров и услуг. На втором месте - Южно-Сахалинск, где размер средней зарплаты 90,6 тысячи, а приобрести можно 3,81 набора товаров и услуг. Далее в рейтинге следуют Салехард (3,35 фиксированного набора на зарплату), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20).

Самое низкое соотношение заработной платы и фиксированного набора - 1,36 - в городе Шахты (Ростовская область). В конце рейтинга также Черкесск (1,49) и Элиста (1,52), пишет РИА Новости.

Ранее были названы регионы-лидеры по росту зарплат. В первом полугодии этого года заработная плата выросла почти во всех регионах России, однако наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. Здесь среднемесячная зарплата выросла на 14,7%. В лидерах также Тува - 12,4%. Меньше всего зарплата выросла в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,3%) и в Петербурге (на 3,2%).

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск УрФО ЯНАО Салехард УрФО ХМАО Ханты-Мансийск ЮФО Ростовская область
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