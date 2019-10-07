Появились карты "Тройка", посвященные Дню московской промышленности

Московское метро выпустило специальную карту "Тройка", посвященную Дню московской промышленности. Тематическая карта появилась в продаже 7 октября.

На тематической карте, выполненной в сине-красно-белом цвете, изображены шестеренки и условный городской пейзаж. Так же на карте размещена надпись "День московской промышленности" и дата праздника - 7 октября. А эмблема карты - лошадиная тройка - смещена в правый верхний угол. По данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, всего таких карт выпустили 10 тысяч экземпляров.

Кстати, тематический выпуск карты "Тройка" - это совместный проект департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы и департамента транспорта Москвы. Ранее в этом году можно было приобрести карты "Тройка" с дизайном, посвященным департаменту инвестиционной и промышленной политики, а по кольцевой линии метро до сих пор курсирует поезд "Москва промышленная". Каждый из вагонов рассказывает пассажирам об отдельной отрасли промышленности, которые представлены в Москве.

День московской промышленности был учрежден по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в 2017 году как дань уважения производственным традициям столицы.