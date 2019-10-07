В Брянске шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Брянске произошло столкновение маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области, сигнал о дорожно-транспортном происшествии поступил в региональный Центр управления в кризисных ситуациях.

Примерно в 13 часов 40 минут на улице Калинина столкнулись автомобиль УАЗ "Патриот" и микроавтобус, перевозивший пассажиров. К месту происшествия сразу же выехали спасатели, медики и сотрудники управления ГИБДД.

"По предварительным данным, пострадали шесть человек, - сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС. - Четверо находятся в больнице, двое в травмпункте. Состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни нет".

Также уточняется, что детей среди пострадавших детей. По факту ДТП проводится проверка.

В ГУ МЧС добавили, что сотрудники пожарно-спасательных подразделений смыли с проезжей части разлившееся топливо.