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07.10.2019 16:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье пьяный отец насмерть раздавил своим телом маленькую дочь

Текст: Иван Петров

Жуткая трагедия произошла накануне в подмосковном Раменском. 29-летний мужчина, пока его жена лежала в роддоме, остался один с полуторагодовалой девочкой. Но вместо заботы о крохе он решил позвать друзей и устроить пьянку. "После застолья подозреваемый в сильном алкогольном опьянении уснул. Проснувшись на полу, он обнаружил рядом дочь без признаков жизни. По предварительным данным эксперта смерть девочки наступила в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота", - рассказали в Главном следственном управлении СК по Московской области.

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Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности". Максимальное наказание, которое грозит мужчине, 2 года колонии. В ближайшее время следствием изберет меру пресечения задержанному.

Кардинально противоположная ситуация, но опять же с трагическим концом произошла в Балашихе. Там отец напротив заботился о своем 2-месячном ребенке, но то ли не доглядел, то ли не смог спасти малыша. "Ночью 7 октября в квартире обнаружено тело 2-месячного ребенка без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным эксперта ребенок захлебнулся во время либо после кормления", - рассказали в подмосковном главке СКР.

Кроме того под окнами дома, где умер ребенок, было обнаружено тело мужчины "с травмами, характерными при падении с высоты". Организовано проведение доследственной проверки.

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А в Мытищах в понедельник в 30 метрах от постройки обнаружили тела двух взрослых и одного ребенка с термическими повреждениями. По данным следствия, в ночь с 6 на 7 октября в незарегистрированной времянке из пеноблоков произошло возгорание.

Видимо, один из гастарбайтеров привез погостить к себе ребенка. Впрочем, личности погибших, как сообщили в подмосковном главке Следственного комитета РФ, пока еще устанавливаются. Как и причины возникновения пожара. По факту пожара расследуется уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". "Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в следственном управлении.

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