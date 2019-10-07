Хоккеисты "Адмирала" попросили присвоить приморской ДЮСШ имя Мнацяна

С инициативой присвоить имя экс-капитана владивостокского хоккейного клуба "Адмирал" Самвела Мнацяна детско-юношеской спортивной школе выступили его партнеры по команде.

Обращение они адресовали губернатору Приморского края, сообщает РИА Новости.

В субботу пришло известие о смерти Мнацяна, который долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Хоккеисту было 29 лет.

В КХЛ Мнацян выступал за "Барыс", "Нефтехимик", а также "Адмирал". Последним его клубом была новосибирская "Сибирь", за эту команду он сыграть не успел.

"Ушедший из жизни хоккеист достоин того, чтобы быть примером для подрастающих спортсменов", - говорится в сообщении, которое подписали более 50 партнеров Самвела Мнацяна по хоккейному клубу "Адмирал".