Какой контракт заключил атлет Шубенков с "Бриллиантовой лигой"

В 2020 году барнаульский барьерист Сергей Шубенков на стартах "Бриллиантовой лиги" будет выступать разделенным как минимум одной беговой дорожкой со скандальным соперником из Ямайки Омаром Маклаудом, из-за которого пострадали уже несколько спортсменов. Об этом Шубенков и его тренер Сергей Клевцов сообщили после возвращения домой с чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре.

В финальном забеге на 110 метров с барьерами барнаулец показал второй результат, уступив лишь американцу Хэллоуэю. А ведь за полтора месяца до главного старта сезона было опасение, что Шубенков досрочно завершит сезон из-за травмы, виновником которой стал Маклауд. Напомним, что в середине июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко во время финиша отстававший от сибиряка ямаец рухнул на него сзади, как футбольный защитник, от которого убегает нападающий. В футболе за такое нарушение судья предъявил бы как минимум предупреждение. Ямайцу, который грешит захватами, задержками и ударами во время забегов, никто даже и пальчиком не погрозил. Шубенков, срубленный Маклаудом, пересек финишную линию в полете, но все-таки первым. В горячке повреждения показались несерьезными - ушибы да ссадины. Но потом разбарабанило стопу, следом распухло колено, в которое попала инфекция, и наконец заклинило спину - да так, что Сергей не мог сгибать ногу при прохождении барьеров. Два месяца Шубенков лечился и восстанавливался, а когда вышел на старт в Париже, то пробежал с давно забытым для себя результатом - 13,88.

Встал вопрос: надо ли лететь в Доху? Но тренер и его подопечный решили биться до конца. От старта к старту Сергей мчался все быстрее и в финальном забеге ЧМ выдал отличные секунды - 13,15. Маклауд же вообще не смог закончить забег - опять толкался и опять упал. Бежавший с ним рядом Орландо Ортега равновесие удержал, сбился с ритма и был четвертым. Правда, после протеста испанской федерации Ортеге дали бронзовую медаль наравне с французом Мартино-Лагардом, который стал третьим вчистую.

Вскоре после этого забега острый на язык Клевцов назвал Маклауда "социально опасным" и предложил, чтобы он бегал один или в каком-нибудь вольере.

- Парень очень богато одарен от природы. Это единственный человек в истории, который 110 метров с барьерами пробежал быстрее 13 секунд, 100 метров - быстрее десяти и быстрее 50 секунд - 400 метров с барьерами. Но техника у него скверная. Барьеры бегает "с угару на шару" - если у него сложилось, то отличный результат, а если нет, то люди как кегли летят в разные стороны. В этом году Маклауд испортил забеги четырем атлетам! Год назад в Париже вообще хватал Серегу за руку. И при этом думает, что он самый лучший, - сказал Сергей Александрович.

- Вы не боялись, что после такого заявления вас обвинят в отсутствии толерантности и неполиткорректности? - спросил корреспондент "РГ".

- Нет, это часть нашей стратегии. Следующим нашим шагом стало подписание Шубенковым контракта на участие в "Бриллиантовой лиге"-2020, где есть пункт: он будет бежать как минимум через одну дорожку с Омаром. Кто мешает потребовать такой же контракт другим спортсменам из толерантных стран?

Клевцов подчеркнул, что порадовался, узнав, что в финальном забеге Шубенков побежит с краю, потому что ямаец, как он предполагал, опять устроит завал. Тренер не хочет, чтобы на Олимпиаде в Токио два центральных персонажа барьерного бега последних лет оказались рядом. Однако "подгадывать" крайнюю дорожку во время полуфиналов - опасно, можно мимо главного старта пролететь.

Касаясь темы долгожданного выступления под российским флагом, Шубенков и Клевцов заметили, что даже иностранцам надоела ненормальная ситуация с нейтральным статусом.

- Все от этого устали! Когда мы улетали домой волонтеры в официальной одежде ЧМ открыто говорили "Раша-тим", "Российская команда". А знаете, как на самом стадионе объясняли зрителям? На самом деле, это российские атлеты, у них просто временные трудности, - смеется Сергей Шубенков.

В целом, по общему мнению спортсмена и тренера, выступление россиян в Дохе следует считать успешным. Шесть медалей разного достоинства - наш уровень последних ЧМ. При этом в Пекине в 2015-м участвовало около 70 российских атлетов, в Лондоне -19, а в Дохе - 30.

В длинном нынешнем сезоне Шубенкову остался один старт - через пару недель в китайском Ухане на Всемирных Военных играх. Выиграть вполноги не получится - есть сильный барьерист из КНР. Получится ли показать высокий результат? По словам тренера, эмоциональный пик пройден, но всякое бывает. Особенно, если учесть, что за последние полтора месяца Сергей ускорил свой бег сразу на 0,7 секунды.

- Нас сейчас больше волнует другой вопрос: как все-таки уберечь легкоатлетический манеж в АлтГТУ? Пока ВЛФА ищет спонсора на строительство легкоатлетического манежа в Барнауле, пока пройдут необходимые процедуры, пока все построится, мы не исключаем, что легкоатлетические виражи в "политехе" к февралю 2020-го втихушку разломают. Нужны твердые гарантии, что их в ближайшие годы сохранят. Будет вообще прекрасно, если там положат новое покрытие, - мечтает заслуженный тренер России.

Кстати

Теперь у Шубенкова четыре медали чемпионатов мира: золотая (2015 год), две серебряных (2017 и 2019) и бронзовая (2013). Он самый стабильный барьерный спринтер мира десятых годов.