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07.10.2019 13:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Температура воздуха в Сибири побила рекорды

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Синоптики зафиксировали в регионах Западной Сибири аномально высокие температуры.

Фото: Корольков Александр/РГ
Синоптики назвали дату выпадения снега в Москве

В Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую и Томскую области, а также в Республику Алтай пришло настоящее бабье лето.

- Температурные показатели местами превышают показатели климатической нормы на 10 градусов, - цитирует ТАСС пресс-секретаря Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренада Ягудина.

В Омске днем наблюдалась температура плюс 22 градуса. Судя по прогнозам, лето в городе задержится как минимум до четверга. В Новосибирске столбик термометра также поднялся до плюс 22 градусов. Это почти на 10 градусов выше климатической нормы. А метеостанция в Республике Алтай в минувшее воскресенье показала отметку в плюс 25 градусов.

Последний раз октябрь в Сибири был таким жарким в 1997 году.

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