Температура воздуха в Сибири побила рекорды

Синоптики зафиксировали в регионах Западной Сибири аномально высокие температуры.

В Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую и Томскую области, а также в Республику Алтай пришло настоящее бабье лето.

- Температурные показатели местами превышают показатели климатической нормы на 10 градусов, - цитирует ТАСС пресс-секретаря Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренада Ягудина.

В Омске днем наблюдалась температура плюс 22 градуса. Судя по прогнозам, лето в городе задержится как минимум до четверга. В Новосибирске столбик термометра также поднялся до плюс 22 градусов. Это почти на 10 градусов выше климатической нормы. А метеостанция в Республике Алтай в минувшее воскресенье показала отметку в плюс 25 градусов.

Последний раз октябрь в Сибири был таким жарким в 1997 году.