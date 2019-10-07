В массовой драке на рынке в Новосибирске ранены пятеро

Число пострадавших в массовой драке на Хилокском рынке в Новосибирске увеличилось до пяти.

Троим из участников конфликта оказана амбулаторная помощь, двоих пришлось доставить в медицинские учреждения.

- Один госпитализирован в 34-ю больницу с подозрением на сотрясение мозга и один - в горбольницу с травмой глаза, - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

По словам медиков, все пострадавшие получили ранения от резиновых пуль.

Напомним, сегодня в Ленинском округе Новосибирска, неподалеку от Хилокского рынка неизвестные открыли стрельбу. По данным полиции, между двумя группами граждан произошел конфликт на бытовой почве. Сотрудники Госавтоинспекции оцепили несколько улиц вблизи места происшествия, где в настоящее время работают сотрудники полиции. Неподалеку от рынка в этот день также сгорело два автомобиля.