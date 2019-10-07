В Дагестане пересмотрят ходатайство об аресте журналиста "Черновика"

Верховный суд Дагестана отменил постановление Советского районного суда Махачкалы о продлении меры пресечения журналисту дагестанского издания "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву.

Ходатайство следствия направлено на новое рассмотрение, сообщает ТАСС.

В июне Советский районный суд Махачкалы заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Сотрудника издания обвиняют в двух тяжелых уголовных статьях: финансирование терроризма и участие в деятельности террористической организации.

Сам Гаджиев, работающий редактором отдела "Религия", свою вину отрицает.