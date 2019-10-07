Астраханская пенсионерка перевела "солдату из США" более 1,3 млн рублей

В Астрахани 60-летняя женщина перевела жениху-солдату из США свыше 1,3 миллионов рублей. Деньги для переводов пенсионерка получила в виде кредитов в коммерческих банках. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении МВД, два месяца назад пострадавшая познакомилась в соцсети с одиноким мужчиной. Он представился военнослужащим американской армии, который "на ломаном русском" сообщил, что мечтает о счастливой семейной жизни и устал от одиночества. При этом военный намекнул, что за долгие годы службы накопил крупную сумму.

Далее аферист сообщил, что с помощью знакомого дипломата отправил в Астрахань посылку с одним миллионом долларов США. Однако подарок задержали на таможне в Санкт-Петербурге и для "решения" проблемы надо 60 тысяч рублей. Оформив кредит, женщина переслала деньги. Затем пострадавшую попросили оплатить получение некоего сертификата, а также открыть счет в международном коммерческом фонде в Турции. В итоге астраханка взяла кредит в нескольких банках, и уговорила родную сестру оформить ссуду. В общей сложности солдат США получил от пострадавшей свыше 1,3 миллиона рублей, а затем перестал выходить на связь.

Кстати

В 2017 году разведенная жительница Астрахани стала жертвой интернет-мошенника, представившегося генералом США. Женщина сначала рассталась со всеми своими накоплениями, а потом набрала кредитов, чтобы выручить "жениха по переписке". Общая сумма международных переводов составила 13 тысяч американских долларов.