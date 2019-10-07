Новости

Покупать золото в слитках станет выгоднее с 2020 года 17:34
Собянин: Должны успеть открыть первые две линии МЦД в этом году 17:33
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе "Северного потока-2" 17:29
В Петербурге мужчину осудили за вывод из РФ миллиарда рублей 17:26
Вышел трейлер еще одного спин-оффа "Ходячих мертвецов" 17:23
Зеленский поручил упростить пересечение линии соприкосновения в Донбассе 17:23
Астраханская пенсионерка перевела "солдату из США" более 1,3 млн рублей 17:21
К Хартии адвокатур присоединился одиннадцатый участник 17:19
Вышел трейлер "русского "Чужого" - хоррора "Спутник" с Акиньшиной 17:15
Первый краш-тест Renault Arkana: лучше Hyundai Creta, но хуже Solaris 17:15
Экс-главу управления образования Казани заподозрили в получении взятки 17:13
Приговор Даниле Беглецу оставлен в силе 17:08
Делегация РФ: Большинство стран ПАСЕ настроены на сотрудничество с Россией 17:06
Видео: в Москве мотоциклист спас юркнувшего под колеса машины котенка 17:00
Под Тверью мать и сына осудили за избиение полицейских 16:58
В Карелию впервые с гастролями приехал Архангельский театр кукол 16:40
"Почта России" расширяет инфраструктуру выдачи заказов 16:35
В Липецке будут судить растлителя школьниц 16:35
Фото: Анджелина Джоли полностью разделась для французского "глянца" 16:35
В Эрмитаже покажут исполинскую семитонную скульптуру 16:32
Томские ученые обнаружили в Арктике рекордный выброс метана 16:30
Участница мурманской команды КВН скончалась в Москве 16:30
Число пострадавших в массовой драке в Новосибирске увеличилось 16:20
Вышел трейлер четвертого сезона "Рика и Морти" 16:10
В крымском парке "Тайган" родилось трое львят 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 17:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Астраханская пенсионерка перевела "солдату из США" более 1,3 млн рублей

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Астрахани 60-летняя женщина перевела жениху-солдату из США свыше 1,3 миллионов рублей. Деньги для переводов пенсионерка получила в виде кредитов в коммерческих банках. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Экс-главу управления образования Казани заподозрили в получении взятки

Как сообщили "РГ" в региональном управлении МВД, два месяца назад пострадавшая познакомилась в соцсети с одиноким мужчиной. Он представился военнослужащим американской армии, который "на ломаном русском" сообщил, что мечтает о счастливой семейной жизни и устал от одиночества. При этом военный намекнул, что за долгие годы службы накопил крупную сумму.

Далее аферист сообщил, что с помощью знакомого дипломата отправил в Астрахань посылку с одним миллионом долларов США. Однако подарок задержали на таможне в Санкт-Петербурге и для "решения" проблемы надо 60 тысяч рублей. Оформив кредит, женщина переслала деньги. Затем пострадавшую попросили оплатить получение некоего сертификата, а также открыть счет в международном коммерческом фонде в Турции. В итоге астраханка взяла кредит в нескольких банках, и уговорила родную сестру оформить ссуду. В общей сложности солдат США получил от пострадавшей свыше 1,3 миллиона рублей, а затем перестал выходить на связь.

Кстати

В 2017 году разведенная жительница Астрахани стала жертвой интернет-мошенника, представившегося генералом США. Женщина сначала рассталась со всеми своими накоплениями, а потом набрала кредитов, чтобы выручить "жениха по переписке". Общая сумма международных переводов составила 13 тысяч американских долларов.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы российские города с самыми высокими зарплатами
Американские СМИ сравнили количество танков у России и НАТО
Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Ставрополец первым в России оштрафован за курение на балконе