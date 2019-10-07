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07.10.2019 12:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю впервые опубликовали материалы, которые детально проливают свет на убийство фашистскими гестаповцами 214 воспитанников детского дома в приазовском городе Ейске.

Фото: Павел Кононов
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По информации пресс-службы силового ведомства, в поле зрения оперативников оказались машинописные и рукописные листы со свидетельствами экспертов, которые занимались исследованием братских могил и эксгумированных тел, показаниями очевидцев тех событий, а также список с именами погибших ребят.

В 1941 году из Симферополя в Ейск был срочно эвакуирован детский дом с детьми, а в августе 1942 года немцы вступили в город. Известно, что девятого октября в шесть часов вечера к корпусам детского дома подъехали три крытых грузовых машины. Фашисты начали сажать ребят в кузов, причем, если кто-то пытался бежать или сопротивляться, их заталкивали силой. На вопросы персонала: "Куда везете детей?", одни отвечали: "В Краснодар на лечение", другие - "В баню", третьи - "Грузить семечки".Так как вечером захватчики не смогли вывезти всех детей, на следующее утро, 10 октября, они вернулись, чтобы довершить начатое и забрали 13 мальчиков и 20 девочек, из другого корпуса подняли еще 32 тяжелобольных ребят. Всего за эти два дня немцы зверски уничтожили 214 детей от пяти до 17 лет, сбросив их в ров за городом.

Восстановить картину страшного события удалось позже. В самом первом акте, датированном 15 апреля 1943 года, комиссия выдвинула версию, что воспитанники были закопаны живыми. Когда разрыли могилу, очевидцы засвидетельствовали следующее: "Все дети лежали беспорядочно, многие, прощаясь, обняли друг друга, некоторые мальчики и девочки держали в руках свои костыли. При тщательном осмотре нами не было обнаружено на теле каких-либо следов огнестрельных ран или увечий; все кости черепа были целы. Все это еще раз подтвердило, что дети были закопаны живыми".

Однако в обнародованных впервые документах от августа 1943 года содержится больше деталей: в братской могиле были погребены дети с физическими недостатками: у кого-то был искривлен позвоночник, у других - укорочены конечности. В новом заключении четко указано, что дети погибли в кузовах машин ("душегубках") от отравления угарным газом. В поддержку этой версии приведены слова свидетельницы, которая сообщила следствию, что в момент разгрузки не слышала криков, все происходило в полной тишине.

К трем актам приложен список казненных воспитанников детского дома. В нем фамилии детей, даты рождения, национальность: русские, украинцы, армяне и даже два немца. Практически у всех есть отметки в графе о группе инвалидности.

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