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07.10.2019 11:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму объявлен третий конкурс для закупки судна морякам "Норда"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Подведомственная Минтрансу РК крымская "Морская дирекция" в третий раз проведет конкурс для закупки рыболовного корабля экипажу похищенного Украиной судна "Норд". Об этом сообщила пресс-служба Совета министров РК.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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- 4 октября объявлен конкурс на закупку судна для экипажа похищенного судна "Норд", - говорится в сообщении пресс-службы. - Техзадание подготовлено специалистами с учетом проработанных требований гендиректора рыбколхоза. А условия конкурса и вся информация необходимая для участия размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Перед объявлением новой конкурсной процедуры руководство "Морской дирекции" встретилось с гендиректором рыбколхоза имени Первого мая" Сергеем Лесковым и другими рыбаками похищенного судна. Экипажу предложили согласовать характеристики необходимого им судна, соответствующие параметрам похищенного "Норда". Предполагается, что все оставшиеся без работы рыбаки будут трудоустроены на новом сейнере.

Ранее в результате первой конкурсной процедуры, объявленной в середине мая, заявленное для продажи судно не соответствовало техническому заданию (было непригодно к эксплуатации по назначению). А судно "Звезда Рыбака", подобранное во время второй, летней закупки, оказалось слишком ветхим - его судовое оборудование было утеряно или пришло в негодность, и на капремонт корабля потребовалось бы потратить около 14 миллионов рублей.

Напомним, что рыболовецкое судно "Норд" было захвачено украинскими пограничниками 25 марта 2018 года. Сейчас корабль до сих пор удерживается на Украине, а все попытки продать его оказались безуспешными.

Фото: Галина Коваленко/"Комсомольская правда"
Капитан рыболовецкого судна "Норд" вернулся домой спустя 10 месяцев

На борту захваченного Украиной "Норда" находились 10 граждан России - все они из Керчи. Двоим морякам удалось вскоре вернуться в Россию через Беларусь, еще семерых в конце октября 2018 года обменяли на такое же количество украинских рыбаков, задержанных пограничниками РФ за незаконный лов рыбы около побережья Крыма.

Капитан судна Владимир Горбенко приехал в родную Керчь только 26 января 2019 года: уйдя от слежки украинских правоохранительных органов, он пересек границу по российскому паспорту вопреки негласному распоряжению СБУ. С тех пор рыбаки с нетерпением ждут покупки нового судна. Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился купить рыбакам новое судно за счет средств бюджета, чтобы они не оставались без работы и могли выходить в море.

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