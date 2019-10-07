Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш начал ходить

Спасенный из-под завалов рухнувшего дома магнитогорец Ваня Фокин начал ходить без помощи взрослых. Об этом корреспонденту "РГ рассказал отец мальчика.

- Ваня молодец! Бегает уже! Вчера ездили с ним и Сашей (старшим братом Ванечки - Ред.) подышать свежим воздухом в Абзаково, скакал там вместе с мамой. Все-таки помогла реабилитация, спасибо врачам! После третьего курса лечения в Челябинске появились положительные сдвиги.

Как уже сообщала "РГ", после трагедии в Магнитогорске и чудесного спасения ребенка, который больше 35 часов пролежал под завалами на 30-градусном морозе, врачи долго боролись за его обмороженную ножку. А после возвращения домой, началась длительная реабилитация в Магнитогорске и Челябинской областной детской больнице. По словам Ольги Фокиной, процесс восстановления протекал медленно из-за невропатии большеберцового и малоберцового нервов.

- Из-за невропатии стопа неправильно ставилась при ходьбе. Заказали ортопедическую обувь. Требовалось время и терпение, - пояснила Ольга.

Сейчас Ванечка чувствует себя хорошо. Любит ходить по лестнице, катать машинки, играет со старшим братом в песочнице и очень громко возмущается, если тот забирает у него игрушки. Правда, говорит пока мало: "пока-пока", "дай", "нельзя", "мама-папа". Но слова - дело наживное. Главное - восстановилась двигательная активность. В целом все хорошо, и настроение в семье отличное.

Имя малыша стало известно всей стране после страшного ЧП в Магнитогорске, где после взрыва газа 31 декабря прошлого года обрушился подъезд многоквартирного дома по улице Карла Маркса, 164. 39 человек погибли. Сейчас на месте трагедии разбит сквер, а на фасаде дома в память о погибших изображен устремившийся ввысь клин белых птиц.