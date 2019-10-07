Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш сделал первые шаги

Первые Ванины шаги. Фото: Вконтакте/ id90507489

Родители малыша Евгений и Ольга поделились своей радостью в соцсетях, где видео первых Ваниных шагов уже посмотрели более трехсот тысяч человек, а маленький герой получил целый шквал поздравлений и напутствий от земляков.

"Ванюшка, ты умничка! Мы очень тебя любим... И верим, что ты будешь самым счастливым... Шагай, малыш, смелей, знай, что рядом любящие тебя люди, - пишут магнитогорцы на страничках Фокиных. - Хорошо пошел! Уверенно!"

- Ваня и правда молодец! - делится радостью с "РГ" отец Евгений Фокин. - В выходные ездили с ним подышать свежим воздухом в Абзаково, так он там прямо бегал за мамой. Все-таки помогла медицина, спасибо врачам! После третьего курса реабилитации в Челябинске появились положительные сдвиги.

По словам Ольги Фокиной, процесс восстановления протекал медленно из-за невропатии большеберцового и малоберцового нервов пострадавшей ноги. После перелома и сильного обморожения ножку врачам удалось спасти, но невропатия привела к неправильно постановке стопы, и Ваня наступал на нее не твердо - не мог держать равновесие.

Во время реабилитации малышу провели целый комплекс развивающих процедур: изготовили специальный ортез-аппарат для правильной фиксации стопы, делали стимулирующую развитие мышц механотерапию, массаж, ЛФК и многое другое. Но требовалось время и терпение, которых его маме, в прошлом медсестре "скорой", не занимать.

- Конечно, устали от больниц и лекарств, - призналась Ольга. - Хочется в отпуск - к морю. Но мужа (Евгений работает машинистом локомотива на градообразующем комбинате Магнитогорска) обещают отпустить только в следующем году. Поэтому пока отдыхаем дома, в семейном кругу. Пока тепло, стараемся выбираться на природу. Осень стоит красивая!

По словам родителей, после последнего курса реабилитации Ванечка чувствует себя хорошо. Любит ходить по лестнице, катать машинки, играет со старшим братом в песочнице и очень громко возмущается, если тот забирает у него игрушки.

Все эти месяцы за судьбой Вани Фокина следили тысячи неравнодушных людей. Родители благодарны всем, но прежде всего тем, кто боролся за жизнь сына

- Что с ними поделать - мальчишки! - шутят родители. - То не разлей вода, то дерутся. Но Ваня уже научился давать сдачи, умеет постоять за себя!

Еще одно увлечение Вани - помогать маме на кухне. Устраивается рядом и начинает перебирать посуду. Правда, говорит пока мало: "пока-пока", "дай", "нельзя", "мама-папа". Но слова - дело наживное. Главное - восстановилась двигательная активность, пропала неуверенность. Все случилось, как обещали врачи. И настроение в семье отличное.

Со времени нашей прошлой встречи Евгений и Ольга обустроились в новой квартире, полученной взамен разрушенной взрывом. Быт налажен. Однако из мэрии иногда звонят, интересуются, не нужно ли чего.

- Отвечаем, что справляемся сами, - рассказывает Ольга. - Самое страшное позади, нам и так очень помогли.

Все эти месяцы за судьбой Вани Фокина следили тысячи неравнодушных людей. Родители благодарны всем, но прежде всего тем, кто самоотверженно боролся за жизнь сына и сумел поставить его на ноги.

Как уже сообщала "РГ", в ночь на 31 декабря Евгения Фокина не было дома - работал в ночную смену. Когда произошел взрыв, примчался домой, но вместо квартиры увидел только руины. Ольга со старшим сыном Димой спаслись. А кроватку с Ванечкой, по всей видимости, выбросило на улицу ударной волной.

Сотрудники московского центра спасательных операций особого риска "Лидер" нашли малыша на второй день поисков, когда уже мало кто ждал хороших новостей. Он оказался под обломками перекрытий, каким-то чудом не задевших детскую кроватку, лежал в одной рубашечке и памперсе спиной на матрасе, прижатый с одной стороны к холодному линолеуму и бетону. Однако ноги, опять же каким-то чудом, оказались прикрыты флисовым одеялом, которое при падении не сползло и не потерялось.

Десятимесячный малыш получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы и сильное обморожение. Все это время под завалами он интуитивно ел известку - организм требовал тепла и пищи. Возможно, ребенка спасли тепловые пушки, которыми спасатели прогревали место разбора завалов. Но, так или иначе, он выжил и сразу после осмотра был направлен врачами в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Трагедия 31 декабря унесла жизни 39 жителей девятиэтажки по улице Карла Маркса, 164. А маленький мальчик сумел победить и стал в эти страшные дни символом надежды и утешения.

Сегодня на месте ЧП разбит сквер, а на фасаде дома в память о погибших изображен устремившийся ввысь клин белых птиц.