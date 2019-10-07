Русские не сдаются: в США вспомнили об "атаке мертвецов"

"Атакой мертвецов" традиционно называют контратаку 13-й роты 226-го Землянского полка при отражении немецкой газовой атаки 24 июля (6 августа) 1915 года, ставшую лишь одним из эпизодов долгой обороны крепости Осовец во время Первой мировой войны.

"Ужасающая история о контратаке русской пехоты", - так охарактеризовало те события американское издание We Are The Mighty, посвятившее статью "атаке мертвецов".

Немецкое командование приказало штурмовать русскую крепость силами 14 батальонов пехоты при поддержке саперов и артиллерии. Со стороны русских передовую позицию занимали пять рот 226-го пехотного Землянского полка и четыре роты ополченцев - всего около 900 человек.

В ходе штурма было решено использовать не только артиллерию, но и отравляющий газ - смесь хлора с бромом. Его поражающее действие основано на синтезе соляной кислоты при контакте газа с водой или водяными парами. Это приводит к раздражению и ожогам. При продолжительном вдыхании кислота накапливается в легких и разъедает их, что в конечном счете приводит к смерти. Обороняющиеся пытались защититься, обмотав лица влажными тряпками, однако этого было недостаточно, и вскоре защитники крепости ощутили на себе действие удушающего газа.

Несмотря на большие потери и сильные химические ожоги, русские солдаты не просто остались на своих позициях - они решили пойти в контратаку. Их оставалось, по разным данным, от 60 до 100 человек.

Приблизившиеся к русским позициям немцы увидели, как еле державшиеся на ногах, обмотанные окровавленными тряпками солдаты пошли на них в контратаку. Это настолько поразило имевших серьезное численное превосходство атакующих, что они бросились назад. "Мертвецов" поддержала артиллерия крепости. В панике многие бежавшие немцы погибли на своих же проволочных заграждениях.

Через несколько недель немцам все же удалось продвинуться вперед, однако к тому времени гарнизон был эвакуирован, а сама крепость - разрушена.

Напомним, что в прошлом году в свободном доступе появился короткометражный фильм "Атака мертвецов: Осовец". Несмотря на хронометраж, он стал одним из лучших военных фильмов, снятых на постсоветском пространстве, и получил хорошие отзывы.