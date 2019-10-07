Трамп и Эрдоган обсудили зону безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп провели в воскресенье телефонные переговоры о двусторонних отношениях. Лидеры двух стран также обсудили вопрос создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии.

В заявлении канцелярии турецкого лидера отмечается, что президент Турции выразил хозяину Белого дома беспокойство в связи с тем, что сторонам пока не удалось реализовать договоренности в вопросе создания зоны безопасности из-за действий американских военных чиновников. Эрдоган подчеркнул необходимость буферной зоны для ликвидации террористической угрозы со стороны Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", а также для возвращения сирийских беженцев. Лидеры двух стран договорились провести встречу в Вашингтоне в ноябре, пишет ТАСС.

Ранее, напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести операцию против курдской вооруженной коалиции. Ее целью станет создание "зоны безопасности" вдоль границы с Турцией. Анкара планирует очистить эту территорию от подразделений курдского ополчения, признанного в Турции террористическим, а также - пересилить туда часть сирийских беженцев.

В ответ глава Пентагона Марк Эспер заявил, что любая несогласованная с США военная операция Турции в Сирии вызовет у Вашингтона серьезное беспокойство. По мнению Эспера, действия Анкары могут подорвать американо-турецкие интересы в республике, в том числе нанесение поражения ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").