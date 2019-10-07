Учения "Боевое братство - 2019" пройдут в трех странах ОДКБ

Приоритетной задачей оперативно-стратегических учений "Боевое братство-2019", которые стартуют 8 октября, является реализация комплекса контртеррористических мероприятий. В трехнедельных совместных маневрах будут участвовать до 10 тысяч человек и задействовано около 900 единиц вооружения и специальной техники. Один из его этапов с 14 по 18 октября пройдет в Беларуси, сообщил БЕЛТА источник в Минобороне.

"Боевое братство - 2019" включает несколько учений. Первое -"Эшелон-2019", о котором уже сообщал "СОЮЗ", пройдет на полигоне Мулино Нижегородской области России с 8 по 10 октября с привлечением оперативной группы штабов тыла и вооружения Беларуси. "В нем также будут участвовать подразделение 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады белорусских ВС, а также подразделение 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов", - сообщил агентству источник в военном ведомстве РБ.

Кроме того, на территории республики с 14 по 18 октября пройдет и специальное учение "Поиск-2019" с силами разведки государств ОДКБ. А в Таджикистане на полигоне Ляур на заключительном этапе маневров состоится учение с коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2019". В нем также примет участие белорусская миротворческая рота, уточняет агентство.