В Госдуме отреагировали на план США по "сдерживанию" России

Оборонный комплекс РФ в Черноморском регионе готов к отражению любых внешних воздействий. Так зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал американский доклад по "сдерживанию" России в Черном море.

"Та сила, которая обозначена (в докладе), не в состоянии "вскрыть" оборону нашего государства", - заявил депутат RT.

Ранее аналитический центр RAND Corporation, работающий на Белый дом и Пентагон, представил доклад, в котором предлагаются способы "сдерживания" России в Черноморском регионе. В частности, эксперты считают необходимым размещение на территории Румынии и Болгарии систем противовоздушной обороны и береговых ракетных комплексов. Среди других мер - расширение учений НАТО и помощь Украине и Грузии в развитии оборонной техники.

При этом, по мнению Швыткина, рекомендованное развитие оборонного потенциала Тбилиси и Киева объясняется не соображениями международной безопасности, а политическими причинами.