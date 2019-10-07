В Госдуме ответили на заявление США об угрозе "Северного потока-2"

В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.

С таким предупреждением ранее выступил министр энергетики США Рик Перри. Он также заявил, что возрастет влияние России на внешнюю политику ЕС.

В Госдуме ответили на заявления доводами о том, что российские поставки газа явно выгоднее для европейцев.

- "Северный поток - 2" минимум на 25-30% дешевле, чем сжиженный природный газ, предлагаемый США, - цитирует RT слова первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских. - И это огромные деньги с учетом того количества газа, которое потребляет Европа.

Парламентарий назвал очевидным тот факт, что европейские коллеги "умеют считать и видят свою выгоду в газе из России, а не в СПГ из США". К тому же, Европа видит, что РФ всегда выполняет свои обязательства.

Исходя из этих соображений, европейские власти, по его словам, ориентируются на интересы своей экономики и жителей своих стран. То есть - "на благо своих государств, а не Соединенных Штатов". Вашингтон же пытается требовать от Европы поступиться собственными интересами.