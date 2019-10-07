Песков прокомментировал допрос депутата Юмашевой ФБР

В Кремле выразили глубокую озабоченность в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой, которая была задержана и допрошена ФБР в США.

По приезду в США у Юмашевой забрали документы. Представившийся сотрудником ФБР человек час задавал неприемлемые вопросы, а затем даже предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста.

"Реакция российской стороны уже была изложена министерством иностранных дел, здесь ничего добавить невозможно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата", - заявил представитель Кремля.

"Все необходимые демарши со стороны нашего МИД предприняты", - заключил Песков.