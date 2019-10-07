В Кремле рассказали о степени влияния Москвы на ДНР и ЛНР

"Москва наряду с Берлином и Парижем - гарант Минского плана действий. Как и все страны, мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время и положены на бумагу, и под которыми стоят подписи, выполнялись", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать отвод вооруженных формирований от линии соприкосновения.

"Мы говорим об урегулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - объяснил Песков. Кремль - не сторона конфликта, добавил он.

Напомним, что сегодня начнется разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Это одно из условий проведения нового саммита "нормандской четверки".