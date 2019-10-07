Киев отложил разведение сил и средств в Донбассе

Согласованное и намеченное на 7 октября разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе было отложено властями Украины. Как заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко, причиной этого стал обстрел двух данных населенных пунктов, произошедший несколько дней назад.

По его словам, украинская сторона готова начать разведение только "на седьмой день после того, как на этом участке установится мир". И теперь Киев будет ждать, когда это условие будет выполнено, "что докажет, что у сторон серьезные намерения". В то же время министр отметил, что разведение предполагает только отход живой силы, но не уничтожение фортификационных сооружений. И ВСУ, по словам Пристайко, будут готовы вновь занять их при необходимости.

В 2016 году в Минске был подписан рамочный договор о разведении военных сил в Донбассе. В начале октября этого года участникам контактной группы удалось согласовать график разведения сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское, а точнее исправление нарушений, поскольку первая попытка провести разведение войск была предпринята еще в 2016-м. Отвод войск является одним из условий проведения нового саммита "нормандской четверки". Кроме того, участники группы подписали "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов в Донбассе и особый статус территории.

По словам представителя ДНР в подгруппе по безопасности контактной группы Алексея Никонорова, условие семидневного режима тишины в данном случае не должно действовать. Процесс разведения должен был начаться с зафиксированной контактной группой даты, 7 октября, и проходить в течение 30 дней синхронно и зеркально на двух участках.

Между тем ранее стало известно, что боевики полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) заняли позиции возле населенного пункта Золотое в Донбассе. Как заявил лидер националистов Андрей Билецкий, они сделали это по приглашению местных жителей, чтобы защитить украинскую землю, если это не делает президент страны. Он открыто признал, что намерен не допустить выполнение подписанной Киевом "формулы Штайнмайера" и сорвать разведение войск, согласованное еще три года назад.