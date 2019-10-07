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07.10.2019 09:54
Рубрика: В мире

Националисты из "Азова" заняли село в Донбассе перед отводом войск

Текст: Юрий Когалов

Боевики полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) заняли позиции возле населенного пункта Золотое в Донбассе, откуда сегодня должны быть отведены украинские войска, тем самым поставив под угрозу срыва Минские соглашения и планы по проведению саммита в "нормандском формате".

Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Как заявил лидер националистов Андрей Билецкий, опубликовав обращение на канале YouTube, боевики заняли село по приглашению местных жителей, чтобы защитить украинскую землю, если это не делает президент страны. Он открыто признал, что намерен не допустить выполнение подписанной Киевом "формулы Штайнмайера" и сорвать разведение войск, согласованное еще три года назад.

Напомним, в 2016 году в Минске был подписан рамочный договор о разведении военных сил в Донбассе. В начале октября 2019-го участникам контактной группы удалось согласовать график разведения сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское (точнее исправление нарушений, поскольку первая попытка провести разведение войск была предпринята еще в 2016-м). Отвод войск является одним из условий проведения нового саммита "нормандской четверки". Кроме того, участники группы подписали "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов в Донбассе и особый статус территории.

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