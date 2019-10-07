В такси появятся экологичные автомобили

Автомобили на газу, электрокары и адаптированные для инвалидов машины должны в ближайшие годы появиться в российском такси. Это одна из главных рекомендаций международного исследования рынка, подготовленного АНО "Цифровая экономика".

Группа аналитиков изучила, как работает и регулируется такси в Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре, Париже, Шанхае, Токио, Стамбуле и Москве, рассказал вчера гендиректор "Цифровой экономики" Евгений Ковнир. Выделили города консервативные и прогрессивные. Первые (Шанхай, Токио, Стамбул) серьезно ограничили выдачу лицензий. В итоге доля "бомбил" на рынке перевалила за 30 процентов. Там таксопарки серьезно прессингуют водителей, которым от стоимости каждого заказа остается хорошо если треть. При этом поездки обходятся людям в два раза дороже, пассажиры предпочитают пользоваться личными авто или общественным транспортом. По всем этим показателям консерваторов обходят прогрессивные Лондон, Сингапур и Нью-Йорк. Там лицензию может получить кто хочет, но есть ограничения по возрасту и техническому состоянию машин. Кроме того, значительная доля парка приспособлена для инвалидов. В итоге - сплошные выгоды для людей. В том же Нью-Йорке 40 процентов жителей ездят на такси чаще, чем раз в месяц, а сам хоть раз выезжал таксовать каждый 20-й житель американского мегаполиса.

Москва в этом исследовании - в середине. По многим параметрам лидирует: в российской столице одни из самых молодых автомобилей и (что удивительно) самый высокий средний доход таксиста. Во время доверительных бесед московские извозчики то и дело говорят, что все их баснословные заработки съедают траты на топливо и расходные материалы для авто, а также комиссии агрегаторов. Но международное исследование показало, что с каждого заказа московский водитель получает по 40 процентов, и это много по сравнению с Европой. А вот для пассажиров такси в Москве (что тоже кажется удивительным) остается дорогим в сравнении с общественным транспортом. В среднем 455 против 40 рублей - 11-кратный разрыв. В Лондоне он всего двукратный, но в Великобритании дорогое метро. В чем Москва действительно серьезно уступает, так это в доступности такси для инвалидов. И если в Нью-Йорке адаптированную машину можно найти за 7 минут, то у нас в свободном доступе их нет.

И все же за последние семь лет доля москвичей, использующих такси вместо личного авто, выросла в 30 раз. Она, правда, в абсолютных цифрах не так уж и велика - всего 3 процента. Статистика показывает, что выгоднее метро. Как полагают эксперты, у Москвы в ближайшие годы - серьезные перспективы в плане развития такси. Для этого в первую очередь нужно повысить безопасность этого вида транспорта. Создать какой-то инновационный способ контроля усталости водителей. И, разумеется, увеличить долю экологичных машин и такси для инвалидов. Авторы исследования полагают, что этих целей можно достичь с помощью государственных субсидий.