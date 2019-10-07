Валерий Гергиев выступил в России с Всемирным оркестром мира

Российское турне Всемирного оркестра мира (World Orchestra for Peace) приурочено к 25-летию оркестра, созданного в 1995 году знаменитым британским дирижером, сэром Георгом Шолти. С1997 года WOP руководит Валерий Гергиев.

В 2003 году маэстро уже выступал с всемирным коллективом в Петербурге по случаю 300-летия города и в Москве на Пасхальном фестивале. Нынешние гастроли WOP прошли в Петербурге в Концертном зале Мариинки и в Москве в новом Концертном зале "Зарядье". Музыканты из 30 стран исполнили две великие симфонии - Шестую ("Пасторальную") Людвига ван Бетховена и Девятую Франца Шуберта.

Выступления подобных интернациональных коллективов, собирающихся из музыкантов разных стран на концерты, чтобы вместе музицировать, демонстрируя миру, а, главным образом - политикам, образец согласия и диалога друг с другом, нет смысла рассматривать в категориях чисто музыкального события. Созданный в свое время для концерта в Женеве по случаю 50-летия ООН, Всемирный оркестр мира, как и подобные ему коллективы самого разного формата (например, интернациональные молодежные оркестры Риккардо Мути и Даниэля Баренбойма, выступающие в проблемных точках планеты), отражают новый концепт "глобального искусства". Суть его - не в чистой эстетике: это опыт объединения людей на территории искусства, музыки, путь к диалогу, созидание "мира" - отсюда и название.

"Музыкантов в мире больше, чем политиков, и делом они занимаются более благородным - объединяют людей Музыка - это, конечно, только часть того, что может изменить мир к лучшему ", - считает Валерий Гергиев.

Возглавить Всемирный оркестр мира Гергиеву предложил после смерти Шолти директор оркестра Чарльз Кей, известный музыкальный консультант, работавший еще с Бенджамином Бриттеном. С тех пор Гергиев руководит оркестром, собирая коллектив по случаю значимых событий. Известно, что у WOP нет постоянного состава, нет своего офиса и администрации. Музыканты из разных стран стран мира - от Вьетнама до Америки, слетаются на несколько дней на очередной проект, чтобы репетировать и выступить с программой. Причем, на сцене музыканты демонстрируют принцип равенства: во время концерта при исполнении разных партитур они меняются местами у пультов - от последних к первым и обратно. Критерий отбора музыкантов, по словам Гергиева, очень прост: профессионализм.

В концертах в Петербурге и Москве участвовали музыканты, представляющие 30 стран, в том числе - 18 музыкантов из России. В программе прозвучали Шестая ("Пасторальная") симфония Людвига ван Бетховена и последняя Девятая симфония Франца Шуберта, партитуры, близкие своим светлым лучезарным настроем. И "руссоисткая" гармония человека и природы в бетховенской "Пасторальной", с ее прозрачными "журчаниями" ручьев и щебетаньем птиц, эффектным тутти грозы и юмором "деревенского" оркестра, и жизнеутверждающая энергия музыки Девятой шубертовской симфонии с ее отблеском темы войны и мира, волшебными валторнами, "лесной романтикой", большим вальсом, шествиями, победительными фанфарами - это, по сути, главные сегодня темы для человечества: экологии и мира.

"Не надо переводить язык Бетховена или Шуберта, - говорит Гергиев. - Это огромная сила великих произведений, сочиненных титанами мировой музыкальной традиции. И это сплачивает музыкантов. Я работаю с ним 22-23 года, мы выступали во многих, многих странах". В следующем году Всемирный оркестр мира выступит с концертом в Карнеги-холл в Нью-Йорке.

Справка "РГ"

Всемирный оркестр мира (WOP) был основан Георгом Шолти в 1995 году. В состав оркестра тогда вошли лучшие музыканты из 40 стран. После смерти Шолти в 1997 году оркестр возглавил Валерий Гергиев. Под его руководством WOP выступил на открытии Фестшпильхауса в Баден-Бадене в 1998 году. В 2000-м WOP впервые выступил на фестивале Би-би-си Промс, а в 2003-м - в России.

В 2005 году состоялось турне оркестра в честь 60-летия окончания Второй мировой войны: WOP выступил в Запретном городе в Пекине, в Роттердаме, Брюсселе, Берлине, Москве, Будапеште, Иерусалиме, Кракове и Стокгольме. В 2010 году оркестр дал концерты на фестивале Би-би-си Промс и Зальцбургском фестивале. В 2011 году коллектив выступил в Абу-Даби, а в 2012-м дебютировал в США в Нью-Йорке и Чикаго. В 2014 году оркестр выступил в Лондоне в память о 100-летии начала Первой мировой войны.

WOP имеет звание "Артист за мир" ЮНЕСКО. В дискографии коллектива - 12 записей, созданных на лейблах Decca, Philips, C Major и Arthaus.