Верховный суд разъяснил, когда можно вернуть продавцу подержанную машину

Если продавец автомобиля указал ложные данные о его истории, то этого достаточно, чтобы вернуть товар. Даже, если продавец - частное лицо, а бывший в употреблении автомобиль, продается через известный аукцион.

Такой вывод можно сделать из очередного решения Верховного суда.

Напомним, что покупка автомобиля всегда связана с неким риском. Особенно, когда речь идет о машине, бывшей в эксплуатации. Может оказаться, что она в залоге, может выясниться, что это вообще конструктор, собранный из разных автомобилей. Многие возможные подвохи проверяются с помощью известных сервисов, но риск все равно остается. Законодательством предусмотрена ответственность продавца за нелегитимный товар, но продавцы - ушлые. И не всем, и не всегда удается доказать, что их обманули.

Исключением стал этот случай. Некий гражданин Откидач, проживающий в Москве, через известную аукционную интернет-площадку по продаже автомобилей приобрел у некоей компании автомобиль "Ауди А6", находившийся в Нижнем Новгороде. На распечатке с интернет-площадки указывалось, что автомобиль не был в ДТП и не использовался в качестве такси.

Автобиография с пятнами

По условиям договора продавец должен был передать машину, свободную от обременений третьих лиц, и гарантировать, что под арестом она не состоит.

Если продавец не предоставил полной и достоверной информации о товаре, то он несет ответственность за его недостатки

При этом в договоре указывалось, что машина - б/у, гарантия на нее истекла, у нее значительный пробег, есть износ и возможны скрытые недостатки, за которые продавец ответственности не несет. Но кто мог предполагать, что скрытые недостатки окажутся столь существенными?

Договор купли-продажи был оформлен 21 октября 2017 года. Но оказалось, что до 21 июня на него действовало разрешение такси, выданное в Татарстане. Еще в январе машина попала в аварию. А с 21 ноября судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия с автомобилем по исполнительному производству, возбужденному еще в июне 2016 года.

В общем, новый счастливый обладатель этой, теперь уже недвижимости, сдал его вместе с ключами на склад фирмы и в одностороннем порядке подписал заявление об отказе от автомобиля, расторжении договора и акта приема-передачи. Однако денег ему продавец так и не вернул. Тогда несостоявшийся покупатель обратился в суд.

Но суд указал, что Откидач сам подписывал договор, в котором было указано, что продавец не несет ответственности за скрытые недостатки.

Апелляция поддержала выводы райсуда, а также указала на то, что на момент совершения сделки никаких обременений на автомобиль наложено не было.

Однако с такими доводами не согласился Верховный суд. Он напомнил, что согласно статье 12 закона о защите прав потребителей, если покупателю не предоставлена информация о товаре, а договор заключен, то он вправе отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной суммы, а также возмещения иных убытков.

Если продавец не предоставил полной и достоверной информации о товаре, то он несет ответственность за его недостатки. А тот, кто полагался на его заверения, вправе с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также отказаться от договора.

Суды должны были установить, предоставлена ли продавцом достоверная информация, действовал ли продавец добросовестно, давал ли он заверения о том, что автомобиль не участвовал в ДТП и не использовался в качестве такси. А также, был ли наложен судебным приставом запрет в отношении автомобиля. Ничего этого суды не устанавливали. Они только сослались на то, что автомобиль с большим пробегом, и за скрытые недостатки продавец ответственности не несет.

Но скрытые недостатки даже не были основанием иска. В качестве основания была указанна именно недостоверная информация о товаре. А этот вопрос судьи не изучили вовсе. Именно по этой причине Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.