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07.10.2019 08:26
Рубрика: Видео

Видео: джип заехал на бетонный отбойник и сбил с него пару столбов

Текст: Вадим Давыденко

Если владелец этого джипа попробует специально повторить случайно получившийся у него трюк, то не сможет, наверное, и после сотни попыток. Или беспомощно повиснет не отбойнике, или радиатор пробьет, или без колеса останется. Но спонтанно такие невероятные фортели отдельным безбашенным автомобилистам изредка удаются, только для того, видимо, чтобы было о чем в старости внукам рассказать.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: самосвал на полном ходу пробил отбойник и перевернулся

Вот как бордовый джип смог въехать левыми колесами на бетонный отбойник, скорость-то была сравнительно невысокой. Еще удивительнее то, что он смог продолжить движение, не виляя вправо-влево: одна пара колес строго шла по асфальту, другая - по отбойнику. Ну и самое поразительное то, с какой легкостью он смахивал встречающиеся на пути столбы, как бывалый боулер - кегли с дорожки. Хрясть - первый столб, хрясть - второй! На самой машине даже вмятин-царапин не видно.

Автопроизводители могут гордиться своим детищем и рассматривать этот ролик как удачное промо-видео.

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#видео #авто