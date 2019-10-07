Володин рассказал о причинах политики двойных стандартов в ПАСЕ

Новости

Минкомсвязь предложила снизить цену частот для 5G 22:43
Президент Сербии пожелал Путину сил для отстаивания интересов России 22:18
Захарова: Трамп не стесняется прямо говорить о своих намерениях 22:06
США предлагают Литве вести диалог по БелАЭС без посредников 21:42
На Украине арестовали экс-депутата Пашинского 21:25
В лесу под Калугой нашли мертвого ученого 21:14
Москва лидирует по прямым иностранным инвестициям среди регионов центра РФ 21:11
Учения "Боевое братство - 2019" пройдут в трех странах ОДКБ 20:48
Малкин из-за травмы выбыл на долгий срок 20:44
Звезда "Реальных пацанов" сыграет в экранизации комикса про майора Грома 20:18
РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом 19:58
На каких дизельных автомобилях ездят москвичи 19:57
Под Белгородом водитель насмерть сбил мать с двумя детьми и скрылся 19:52
В Подмосковье женщина родила под гимн России 19:49
Одну из центральных улиц Цхинвала переименовали в честь Путина 19:49
Россия примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке 19:43
На борту самолета Сочи-Москва умер пассажир 19:38
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции 19:34
Налоги для малого бизнеса в 2020 году вырастут почти на 5 процентов 19:09
Женщина с восемью инфарктами попала в книгу рекордов России 19:05
В Германии звезду НБА ограбили на полмиллиона долларов 18:32
Стало известно, куда пропала пойманная с наркотиками актриса Бочкарева 18:30
Продажи китайских авто в России растут большими темпами 18:30
Путин проиндексировал зарплаты высокопоставленных чиновников 18:20
Петербуржцев удивил бэтмобиль на улицах города 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 21:06
Рубрика: Власть

Володин рассказал о причинах политики двойных стандартов в ПАСЕ

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о причинах излишней политизированности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Он также поделился надеждой на то, что в перспективе агрессивных выпадов против нашей страны в этой организации будет меньше.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Володин в эфире телеканала "Россия 24" поделился мнением о том, что политику двойных стандартов в ПАСЕ инициируют и продвигают страны-сателлиты США. Это государства Прибалтики, Польша, Украина и Грузия.

Если бы эти страны думали о полноценном развитии, они бы не пошли на конфронтацию, считает председатель ГД.

- Зачем конфликтовать, когда можно выстраивать отношения на понятных принципах - принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств, на принципах добрососедства, - заявил Володин.

Делегация РФ: Большинство стран ПАСЕ настроены на сотрудничество с Россией

В результате того, что в ПАСЕ сегодня "много политики", основанной на двойных стандартах, она в результате не занимается конкретными вопросами.

Председатель Госдумы считает, что ассамблея должна сосредоточиться на гармонизации законодательства, выработке модельных законов для того, чтобы противостоять общим вызовам.

Спикер также прокомментировал попытки спровоцировать нашу делегацию в ПАСЕ. В частности, ранее неизвестный активист пытался прервать выступление главы делегации РФ Петра Толстого.

- Эти провокации опять идут со стороны тех стран, которые не могут сами себя обеспечить и отрабатывают это все вот такими экстремистскими методами, - прокомментировал эту тему Володин.- Наверное, это будет какое-то еще время. И к этому надо спокойно относиться.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Появилось видео грубой попытки сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Он рассчитывает, что в перспективе такие агрессивные выпады будут находить меньшую поддержку. Ведь Европа от выстраивания партнерских отношений с РФ только выигрывает.

В целом российская делегация в ПАСЕ в ходе сессии организации успешно отстаивала позицию нашей страны, была активна при обсуждении всех вопросов, оценил Володин.

Между тем председателю ГД предстоит принять решение о поездке на конференцию спикеров ПАСЕ. Это произойдет после консультаций с фракциями палаты, заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

- Приглашение я действительно получил, - сообщил он. - Поехать не сложно, а какая будет позиция парламента России?

Вопрос об этом будет обсуждаться на заседании Совета Госдумы на этой неделе.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Международные организации Совет Европы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ приняла в свою юрисдикцию экзархат русских церквей Константинополя
В Минтрансе назвали дату пуска грузовых составов по Крымскому мосту
Володин рассказал о причинах политики двойных стандартов в ПАСЕ
Захарова: Трамп не стесняется прямо говорить о своих намерениях
Налоги для малого бизнеса в 2020 году вырастут почти на 5 процентов