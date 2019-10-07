Володин рассказал о причинах политики двойных стандартов в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о причинах излишней политизированности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Он также поделился надеждой на то, что в перспективе агрессивных выпадов против нашей страны в этой организации будет меньше.

Володин в эфире телеканала "Россия 24" поделился мнением о том, что политику двойных стандартов в ПАСЕ инициируют и продвигают страны-сателлиты США. Это государства Прибалтики, Польша, Украина и Грузия.

Если бы эти страны думали о полноценном развитии, они бы не пошли на конфронтацию, считает председатель ГД.

- Зачем конфликтовать, когда можно выстраивать отношения на понятных принципах - принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств, на принципах добрососедства, - заявил Володин.

В результате того, что в ПАСЕ сегодня "много политики", основанной на двойных стандартах, она в результате не занимается конкретными вопросами.

Председатель Госдумы считает, что ассамблея должна сосредоточиться на гармонизации законодательства, выработке модельных законов для того, чтобы противостоять общим вызовам.

Спикер также прокомментировал попытки спровоцировать нашу делегацию в ПАСЕ. В частности, ранее неизвестный активист пытался прервать выступление главы делегации РФ Петра Толстого.

- Эти провокации опять идут со стороны тех стран, которые не могут сами себя обеспечить и отрабатывают это все вот такими экстремистскими методами, - прокомментировал эту тему Володин.- Наверное, это будет какое-то еще время. И к этому надо спокойно относиться.

Он рассчитывает, что в перспективе такие агрессивные выпады будут находить меньшую поддержку. Ведь Европа от выстраивания партнерских отношений с РФ только выигрывает.

В целом российская делегация в ПАСЕ в ходе сессии организации успешно отстаивала позицию нашей страны, была активна при обсуждении всех вопросов, оценил Володин.

Между тем председателю ГД предстоит принять решение о поездке на конференцию спикеров ПАСЕ. Это произойдет после консультаций с фракциями палаты, заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

- Приглашение я действительно получил, - сообщил он. - Поехать не сложно, а какая будет позиция парламента России?

Вопрос об этом будет обсуждаться на заседании Совета Госдумы на этой неделе.