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08.10.2019 17:08
Рубрика: Власть

Александр Калашников назначен директором ФСИН

Текст: Владислав Куликов
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового директора Федеральной службы исполнения наказаний. Пост принял бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.
Фото: УФСБ по Красноярскому краю Фото: УФСБ по Красноярскому краю
Фото: УФСБ по Красноярскому краю

Напомним, предыдущий глава тюремного ведомства Геннадий Корниенко ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе. Про нового директора известно немного, и в то же время достаточно, чтобы ждать жестких решений.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
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Согласно открытым источникам, Александр Калашников родился в 1964 году в городе Татарске Новосибирской области. Окончил военное училище, затем служил в органах госбезопасности. Начинал с должности оперуполномоченного в военной контрразведке. С июня 2011 по май 2017 года руководил УФСБ России по Республике Коми. Именно в тот период практически все руководство республики, включая губернатора Вячеслава Гайзера, оказалось за решеткой по обвинению в коррупции. Минувшим летом в деле экс-губернатора была поставлена точка: суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Как рассказала зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, также именно Калашников разоблачил бывшего руководителя УФСИН по Коми Александра Протопопова. Тот уже ждал назначения на пост замдиректора ФСИН. Но повышение не состоялось, вместо этого генерал Протопопов оказался на скамье подсудимых и был приговорен к 7 годам колонии за взятки в крупном размере. Как сказала Ева Меркачева, правозащитники надеются, что смогут наладить продуктивное взаимодействие с новым директором ФСИН России. "Ведь, как показало время, часто именно правозащитники помогают руководству службы выявить и устранить имеющиеся в системе проблемы", - подчеркнула Меркачева.

Власть Работа власти Президент Правительство Минюст ФСИН
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