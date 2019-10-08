Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Голливудский актер Джим Керри выложил в Twitter карикатуру на президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Глава Соединенных Штатов на рисунке обращается к коллеге словами героя фильма "Крестный отец", прося его об услуге в будущем.

"Отец мошенничества сделал Зеленскому "предложение, от которого нельзя отказаться", - добавил к рисунку подпись Керри. Комик имел в виду скандальный разговор лидеров стран, который спровоцировал процедуру импичмента против Трампа.

Джим Керри и раньше позволял себе язвительные выпады против нынешнего президента Трампа. Так, он называл политика предателем и смеялся над его решением создать космические войска. Тогда он так же опубликовал карикатуру на американского лидера.