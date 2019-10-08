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08.10.2019 10:40
Рубрика: В мире

Эрдоган: Сербия является ключевой страной для мира и стабильности Балкан

Текст: Александр Борисов (Белград)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в понедельник, 7 октября, с двухдневным визитом в Сербию, отметил, что Анкара намерена "углублять и диверсифицировать" двусторонние отношения с Белградом. Об этом сообщает агентство "Анадолу".
Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

По словам турецкого лидера, Анкара и Белград демонстрируют "твердую волю" к развитию связей между двумя странами. "Сербия является дружественной страной для нас и ключевой страной для мира и стабильности на Балканах", - добавил он.

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Политик констатировал, что сотрудничество между Турцией и Сербией достигло "идеального" уровня. "Наш торговый оборот составил 1,2 миллиарда долларов. Недавно вступило в силу обновленное соглашение о свободной торговле, - указал турецкий лидер. - Вместе с президентом Вучичем мы договорились, что наша цель на краткосрочную перспективу - 2 миллиарда долларов, а долгосрочная цель - 5 миллиардов долларов".

Следует отметить, что Белград и Анкара подписали 9 различных соглашений, в том числе и о сотрудничестве в области обороны. "Сегодня первый раз после разговора наших экспертов я глубоко обсуждал с президентом Эрдоганом сотрудничество в оборонной сфере и ожидаю большого прогресса после подписания сегодня соглашения о сотрудничестве этой области. Наши специалисты высказали интерес к покупке определенных видов вооружений и оборудования в Турции, также мы выражаем наше желание участвовать в процессе трансфера технологий и создания совместного предприятия в оборонной промышленности", - рассказал Александр Вучич.

Между тем директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью РИА "Новый день" высказал позицию, что в такой активности Анкары на Балканах для России нет угрозы, наоборот - в Москве рассматривают открывающиеся возможности как еще один фактор уравновесить попытки Запада создать монополярный мир. "Возврат Турции на Балканы - это закономерный процесс. Здесь всегда исторически присутствовали три страны: Россия, Турция, Германия. Турция - стратегический партнер России, эпоха негативных отношений турков с сербами уже в прошлом. Сейчас Турция пытается создать себе альтернативную Европу, ведь в ту Европу "первых скоростей" их не берут, поэтому они будут создавать свою, а ресурсов у них хватит, поверьте. Они активно инвестируют. В Черногории, например, в этом году появилось множество маленьких турецких магазинчиков. Поэтому Сербия может стать надежным партнером Анкары в вопросе альтернативного существования", - считает Бондаренко.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Эксперты обращают внимание на то, что национальные и региональные интересы турков вошли в противоречие с стратегическими целями Брюсселя и Вашингтона, особенно на фоне последнего заявления президента США Дональда Трампа о способности "стереть с лица земли" экономику Турции. Таким образом, Москва получила возможность укреплять взаимодействие с Анкарой, в частности, за счет продвижения совместного проекта "Турецкий поток" и расширения контрактов в сфере ВПК, а также более эффективно отстаивать интересы своих исторических и геополитических союзников на Балканах - сербов, в том числе и в Боснии и Герцеговине, где их принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России.

Ситуацию в БиГ, находящуюся в политическом коллапсе более года из-за невозможности конфликтующих сторон договориться по ключевым вопросам, в частности, о целесообразности сближения с НАТО, главы Сербии и Турции во вторник обсудят с членами боснийского Президиума - Милорадом Додиком, Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем. Примечательно, что Вучич накануне уже предложил Эрдогану подключить Москву к диалогу в формате Турция-Босния-Сербия-Россия.

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В российском МИД обращали внимание на то, что "недопустимо использовать евроатлантическую перспективу для расшатывания хрупкого внутриполитического баланса в Боснии и Герцеговине", а посол РФ в Сараево Петр Иванцов в интервью изданию "Глас Српске" отмечал падение уровня межнационального доверия в БиГ, способности договариваться по представляющим взаимный интерес вопросам, что, по его словам, не может не беспокоить Россию как государство-гарант мирного соглашения, положившего конец конфликту в этой балканской стране в 1995 году. "После всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине прошел год, победители известны, но до сих пор нет ни Совета министров, ни Правительства в Федерации, - констатировал высокопоставленный дипломат. - Беспокоит меня и заметное падение уровня межнационального доверия, способности договариваться по представляющим взаимный интерес вопросам. Это явно расходится с логикой мирного соглашения, предусматривающего диалог, компромисс и консенсус трех народов как основу основ функционирования БиГ. Хотелось бы, конечно, видеть новый Совмин как можно скорее. К сожалению, данная тема обусловлена искусственно внесенными проблемами. Складывается впечатление, что ряд внутрибоснийских и внешних сил просто-напросто заинтересованы в сохранении текущего статус-кво, их устраивает действующий состав Совмина, а новая конфигурация представляется некомфортной. Отсюда и искусственные требования".

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