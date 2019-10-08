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08.10.2019 16:02
Рубрика: Культура

Главы международных медиахолдингов познакомятся с российским контентом

Текст: Сусанна Альперина
Не успел "отгреметь" в Санкт-Петербурге "Синепозиум" - мероприятие, посвященное эффективному кинопроизводству, на которое пожаловали именитые гости из мира кино- и телеиндустрии, как в Москве объявлено о новом событии, которое позволит иностранным коллегам сконцентрироваться на российском контенте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столице с 25 по 27 октября пройдет международный форум Key Buyers Event. Ведущие закупщики фильмов, а также представители зарубежных дистрибуторов, телеканалов, медиахолдингов и VOD-платформ приедут на презентацию новых российских фильмов, анимации и сериалов. Форум проводится впервые, так же, как и "Синепозиум". Но организаторы у них разные. Key Buyers Event делает компания "Экспоконтент", которая многие годы занимается продвижением нашего контента на международных рынках, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Фото: Саша Гусов
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На сегодняшний день участие в форуме подтвердили более 40 компаний - ведущие дистрибьюторы контента из 25 стран Европы, Азии, Латинской Америки и США, осуществляющие дистрибуцию более чем в 60 стран мира. Форум посетят представители таких компаний, как Hulu, Globo TV, Wild Bunch, Canal+, Beta, Mediaset Italy, Mediaset Spain, GO-N International и других. Все они давно проявляют интерес к российскому рынку и закупают отечественные телепрограммы, фильмы и сериалы. Основные мероприятия Key Buyers Event пройдут в отеле The Ritz-Carlton и кинотеатре "Москва". И следует подчеркнуть, что проведение такого форума - в круге приоритетных интересов министра культуры РФ.

"Экспортный потенциал российской киноиндустрии вырос, улучшилось качество контента. Создание проектов, интересных международной аудитории, - это уже устойчивый тренд: Россия сегодня - в топовой десятке стран по продажам прав на кино и сериалы. Форум Key Buyers Event в этом контексте дает возможность организовать диалог с зарубежными партнерами на новом уровне, показать, что мы открыты к сотрудничеству, к совместным проектам. Мы разработали масштабную программу по поддержке киноиндустрии. Например, уже работает система региональных рибейтов. Рассчитываем, что в этом году они будут внедрены на федеральном уровне. Планируем сделать форум Key Buyers Event ежегодным и уверены, что он вырастет в большую эффективную площадку для профессионалов со всего мира", - говорит Владимир Мединский.

"Идея форума возникла после того, как мы проанализировали наиболее острые запросы индустрии. После обсуждения с ключевыми игроками рынка стало ясно, что одна из самых насущных проблем - отсутствие регулярного домашнего мероприятия, где все представители индустрии - национальный рынок в целом, а не отдельные производители - будут общаться с международными закупщиками и продюсерами. В Министерстве культуры прислушались к потребностям российской индустрии и поддержали эту идею", - говорит Евгения Маркова, директор по связям с индустрией компании "Экспоконтент".

Генеральным партнером Key Buyers Event стала компания "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа") - крупнейший российский прокатчик и дистрибьютор контента. Она выпустила в российский прокат более 700 фильмов и продала права на российские фильмы в более чем 154 страны. В качестве специального партнера выступил Московский экспортный центр (МЭЦ), который недавно занялся продвижением и киноконтента за рубеж ("РГ" подробно писала об этом в репортажах с кинофестиваля и кинорынка в Торонто).

"Некоторые компании не только закупают контент, но и производят его - например, китайский холдинг Tencent. Поэтому нам важно показать Москву как достойную локацию для съемок. В рамках форума мы также проведем презентацию московских компаний-производителей контента и их производственных мощностей. Это важно для развития потенциальной копродукции с зарубежными партнерами", - говорит генеральный директор МЭЦ Кирилл Ильичев. Также партнерами мероприятия стали ведущие российские кинокомпании CTB, Art Pictures, Wizart, ГК Планета Информ, ГК Рики, All Media, Yellow, Black &White, Star Media, Mars Media, Metrafilms.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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"Многие из приглашенных, в том числе Beijing Turbo Film, Filmarti, Bohemia, Koch Films, Tencent, Suraya, APC Kids, уже активно работают с нашим контентом, а с некоторыми компаниями еще предстоит наладить диалог. Централизованная площадка, организованная в Москве, дает хорошую возможность для этого", - говорит в преддверии форума Key Buyers Event Сергей Сельянов, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, директор кинокомпании СТВ. В унисон с ним выступает и Федор Бондарчук, продюсер, режиссер, основатель и соучредитель Аrt Pictures Studio: "Российское кино, сериалы и анимация - это экспорт творческого и интеллектуального продукта, который можно и нужно наращивать. У компании Art Pictures есть значимые успехи на международном рынке. В частности, по итогам 2018 года картина "Лед" стала второй в рейтинге самых кассовых российских фильмов в международном прокате, заработав $3,6 млн. В числе гостей форума есть компании, которые занимались международным прокатом таких картин Art Pictures, как "Притяжение", "Лед", "Селфи". Мы будем рады представить наши новые проекты зарубежным дистрибьюторам".

Наши продюсеры - главы компаний-мейджеров - высказали надежду, что мероприятие станет ежегодной традицией. На самом деле в странах, где производство и продажа фильмов, сериалов и телепрограмм налажены в течение не одного десятка лет, в год проводится не два форума, а гораздо больше. Но есть известные мировые события, куда стремится попасть каждый, кто предлагает или покупает контент. Выразим надежду, что и наш форум со временем попадет в число таких - все зависит от организаторов и игроков рынка. По крайней мере, очевидно - назрела необходимость заявлять о своих достижениях на мировом уровне, что на самом деле стимулирует еще более активное производство хорошего контента в стране.

Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Минкультуры Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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