Группа "Тори" откроет концертный сезон

11 октября в 20:00 в московском книжном клубе "Гиперион" открывается концертный сезон группы "Тори", руководителем которой является Андрей Жилин.

В переводе с японского "Тори" означает "Птица". Группа была организована Андреем и гитаристом Олегом Москалевым в 2016 году. Скорее всего, это единственная группа в России, которая сочетает традиционную японскую музыку и европейскую музыкальную культуру, более понятную и привычную нашему слушателю.

Главный инструмент - японская бамбуковая флейта сякухати. В средние века на ней играли странствующие монахи. Традиционно флейте сякухати ранее аккомпанировал струнный инструмент кото. Музыканты заменили его на классическую гитару, добавили скрипку и вокал.

Ансамбль исполняет японские классические произведения, японские песни, а также пьесы собственного сочинения. "Тори" уже несколько лет участвует в фестивале японской культуры JFest. В период с 2016 года по сегодняшний день музыканты выступали более 50 раз на разных музыкальных площадках и в разных городах страны.

В состав группы входят Андрей Жилин (сякухати, сямисен), Олег Москалев (классическая гитара), Маргарита Плаксина (классическая гитара), Галина Юрченко (скрипка, эрху), Таисия Шеламова (вокал).