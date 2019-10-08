Новости

Астрофизики рассказали о "наихудшем сценарии" для Земли 16:31
Жительница Прикамья признана виновной в истязании малолетней дочери 16:23
Бастрыкин возбудил дело против судьи Анапского райсуда Стародубцева 16:14
На минском форуме поддержали инициативу декларации о нераспространении РСМД 16:14
В Испании предложили запретить парковать самокаты на тротуарах 16:13
Певец Марчелло Джордани умер от сердечного приступа 16:10
Старейший театр Кавказа приехал на гастроли в Калининград 16:08
Для сбора пожертвований установят правила 16:06
Госдума упрощает почтовые переводы до 15 тысяч рублей 16:02
Видео: вспыхнувший бензовоз парализовал движение на трассе в США 16:00
Бастрыкин возбудил дело против судьи Анапского райсуда 15:58
К зимнему периоду в Москве подготовлено 17,5 тыс. единиц спецтехники 15:56
Дочь Ксении Бородиной была экстренно госпитализирована из школы 15:52
Сериал "Ходячие мертвецы" опять продлили 15:45
Более 1,5 тыс. звонков принял Единый call-центр "Стань мамой в Подмосковье" 15:36
Мать "девочки-маугли" не могут отправить на лечение из-за отсутствия паспорта 15:36
Союз пивоваров опроверг угрозу исчезновения крафтового пива 15:35
Путин встретится с правительственными чиновниками и новыми главами регионов 15:26
В Германии судят очередного отрицателя Холокоста 15:26
В Волгограде разработали уникальный экзоскелет нижней челюсти 15:17
Глава Крыма поддержал идею строительства газопровода в Европу 15:15
В Екатеринбурге 80-летний пенсионер обвинил сына в многолетних побоях 15:11
В Севастополе появится система ливневой канализации 15:10
В новой Москве построят кинодеревню 15:08
Группа "Тори" откроет концертный сезон 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 15:05
Рубрика: Культура

Группа "Тори" откроет концертный сезон

Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

11 октября в 20:00 в московском книжном клубе "Гиперион" открывается концертный сезон группы "Тори", руководителем которой является Андрей Жилин.

В переводе с японского "Тори" означает "Птица". Группа была организована Андреем и гитаристом Олегом Москалевым в 2016 году. Скорее всего, это единственная группа в России, которая сочетает традиционную японскую музыку и европейскую музыкальную культуру, более понятную и привычную нашему слушателю.

Фото: предоставлено фестивалем "Другие берега".
На "Других берегах" в Новосибирске собрались музыкальные театры страны

Главный инструмент - японская бамбуковая флейта сякухати. В средние века на ней играли странствующие монахи. Традиционно флейте сякухати ранее аккомпанировал струнный инструмент кото. Музыканты заменили его на классическую гитару, добавили скрипку и вокал.

Ансамбль исполняет японские классические произведения, японские песни, а также пьесы собственного сочинения. "Тори" уже несколько лет участвует в фестивале японской культуры JFest. В период с 2016 года по сегодняшний день музыканты выступали более 50 раз на разных музыкальных площадках и в разных городах страны.

В состав группы входят Андрей Жилин (сякухати, сямисен), Олег Москалев (классическая гитара), Маргарита Плаксина (классическая гитара), Галина Юрченко (скрипка, эрху), Таисия Шеламова (вокал).

Культура Музыка Классика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
СК передал в прокуратуру дело главы центра, где умер Дмитрий Марьянов
Китай выразил США протест в связи с санкциями