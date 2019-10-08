"Яндекс" увеличит парк беспилотников до 100 единиц в 2019 году

Парк беспилотных автомобилей "Яндекса" по итогам 2019 года вырастет до 100 единиц. Об этом на Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT-2019 в Ереване сообщил сооснователь и генеральный директор компании Аркадий Волож.

По его словам, это позволит быстрее увеличить общий пробег беспилотников. "Полтора миллиона километров наши машины уже проехали, но для того, чтобы технология была признана надежной, нужны миллионы миль", - сказал Волож.

Работа над технологией для беспилотного автомобиля ведется с 2017 года, в ней используются наработки "Яндекса" в сфере навигации, машинного обучения, компьютерного зрения.

В мае 2017 года компания провела закрытое испытание беспилотного автомобиля. Через полгода такие машины выехали на дороги общего пользования для испытаний в условиях реального трафика. Они тестируются в России, а также в Израиле.

Во время движения беспилотный автомобиль строго соблюдает все правила дорожного движения. Он пропускает пешеходов, распознает другие транспортные средства и объезжает препятствия. Машина умеет применять экстренное торможение, если этого требуют обстоятельства.

Город Иннополис в Татарстане стал первым в Европе, где машины, управляемые компьютерной программой, работают как такси - кстати, первым в мире, где в беспилотном такси нет никого за рулем (во время поездок инженер компании присутствует на пассажирском сидении). С начала запуска эксперимента в августе 2018 года такие автомобили уже совершили 4,5 тысячи поездок с пассажирами.

"Мы верим, что беспилотные автомобили будут лучше и безопаснее, чем те, которые управляются людьми. А мы с вами будем садиться за руль лишь в исключительных случаях, чтобы получить удовольствие от вождения", - резюмировал Волож.