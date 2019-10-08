Из-за "серых" таксистов бюджет теряет шесть миллиардов рублей в год

Нелегальный рынок такси в России стремительно увеличивается. Его объем в денежном выражении за последние почти три года вырос на 35 процентов: c 75 миллиардов рублей до 101 миллиарда рублей. Сейчас на долю "серых" перевозок приходится не менее 12 процентов общего объема рынка такси, говорится в исследовании Аналитического центра при правительстве РФ.

Несмотря на очевидный рост использования такси населением, число выданных разрешений на таксомоторную деятельность в 2018 году упало на восемь процентов в сравнении с 2017-м и так и не восстановилось в 2019 году, составив 441 тысячу разрешений против 467 тысяч на 2017 год. В 21 регионе страны доля нелегальных поездок превышает 25 процентов, а в 13 регионах более 50 процентов поездок на такси совершаются водителями, не имеющими разрешений на работу.

Также широко распространены схемы ухода компаний от налогов через оформление водителей в качестве индивидуальных предпринимателей: в ряде регионов число ИП, для которых основным видом деятельности являются таксомоторные перевозки, значимо превышает число разрешений, выданных индивидуальным предпринимателям.

В целом, после периода бурного роста в 2015-2017 году рынок такси в России перешел в фазу стабильного развития, считают эксперты Аналитического центра. По их прогнозам, динамика, составлявшая 8,6 процента в 2018 году и 5,6 процента в 2019 году, в 2020 году замедлится до 3,7-4 процентов и в дальнейшем останется на уровне, превышающем рост экономики примерно на два процентных пункта.

Такси все больше выполняет роль общественного транспорта, особенно в малых городах, указывают эксперты Аналитического центра при правительстве. Чем хуже развит общественный транспорт, тем больше доля пользующихся такси. Так, по данным Росстата, в городах с населением менее 50 тысяч человек доля населения, для которого при сбоях в работе общественного транспорта единственной альтернативой является такси или частный извоз, составляет 45,7 процента. В городах-миллионниках она не превышает 15,5 процента.