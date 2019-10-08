Из-за "серых" таксистов бюджет теряет шесть миллиардов рублей в год

Новости

В Магаданской области во время взлета упал самолет 10:23
В НАО работодатель продал оленей на мясо, чтобы выплатить зарплату 10:21
В Самаре собрали первый в мире водородный вездеход-"мотособаку" 10:17
В Рыбинске заложили две "Кометы" на подводных крыльях 10:09
Названы самые популярные лечебно-оздоровительные курорты России 10:04
Театр балета имени Якобсона впервые выступит во Владивостоке 10:01
В GAC Motor назвали дату начала продаж автомобилей в России 10:01
В Барнауле СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами 09:48
Экс-глава рудника "Мир" найден мертвым в якутском СИЗО 09:44
В Москве стартовало посвященное программе "Мой район" голосование 09:44
Новая Lada Van: стала известна дата выхода 09:42
США анонсировали "невероятное оружие" 09:38
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя 09:33
В Череповце мужчина погиб при попытке вскрыть банкомат 09:25
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России 09:19
В Приморье двух "свидетелей Иеговы" отпустили под домашний арест 09:11
Под Белгородом задержан водитель, сбивший мать с двумя детьми 09:11
Житель Тулуна переводил деньги лжесотрудникам банка, пока не сел телефон 09:10
В Екатеринбурге пятилетний мальчик упал в канализационный люк 09:07
В России могут появиться умные лежачие полицейские 09:03
МИД Украины интерпретировал цели Киева в Донбассе 09:00
В Туве из-за лопнувшего колеса перевернулся автобус с пассажирами 08:58
На Алтае прокуратура отменила "звонок для учителя" 08:57
В России может прекратиться производство крафтового пива 08:53
В Братске посетители кафе подхватили кишечную инфекцию 08:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
08.10.2019 09:00
Рубрика: Экономика

Из-за "серых" таксистов бюджет теряет шесть миллиардов рублей в год

Текст: Юлия Кривошапко
Нелегальный рынок такси в России стремительно увеличивается. Его объем в денежном выражении за последние почти три года вырос на 35 процентов: c 75 миллиардов рублей до 101 миллиарда рублей. Сейчас на долю "серых" перевозок приходится не менее 12 процентов общего объема рынка такси, говорится в исследовании Аналитического центра при правительстве РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несмотря на очевидный рост использования такси населением, число выданных разрешений на таксомоторную деятельность в 2018 году упало на восемь процентов в сравнении с 2017-м и так и не восстановилось в 2019 году, составив 441 тысячу разрешений против 467 тысяч на 2017 год. В 21 регионе страны доля нелегальных поездок превышает 25 процентов, а в 13 регионах более 50 процентов поездок на такси совершаются водителями, не имеющими разрешений на работу.

Фото: iStock
В такси появятся экологичные автомобили

Также широко распространены схемы ухода компаний от налогов через оформление водителей в качестве индивидуальных предпринимателей: в ряде регионов число ИП, для которых основным видом деятельности являются таксомоторные перевозки, значимо превышает число разрешений, выданных индивидуальным предпринимателям.

В целом, после периода бурного роста в 2015-2017 году рынок такси в России перешел в фазу стабильного развития, считают эксперты Аналитического центра. По их прогнозам, динамика, составлявшая 8,6 процента в 2018 году и 5,6 процента в 2019 году, в 2020 году замедлится до 3,7-4 процентов и в дальнейшем останется на уровне, превышающем рост экономики примерно на два процентных пункта.

Такси все больше выполняет роль общественного транспорта, особенно в малых городах, указывают эксперты Аналитического центра при правительстве. Чем хуже развит общественный транспорт, тем больше доля пользующихся такси. Так, по данным Росстата, в городах с населением менее 50 тысяч человек доля населения, для которого при сбоях в работе общественного транспорта единственной альтернативой является такси или частный извоз, составляет 45,7 процента. В городах-миллионниках она не превышает 15,5 процента.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Росстат
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
СК передал в прокуратуру дело главы центра, где умер Дмитрий Марьянов
Поздравление Владимиру Путину появилось в небе над Голливудом
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву
Конгрессмен осудил желание США разорвать Договор по открытому небу